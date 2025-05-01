1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Eşitlik ve Özgürlük Vurgusu

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kadıköy İskelesi'nde kutladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bir sonraki 1 Mayıs'ta bu ülkede eşitliği, özgürlüğü, adaleti, barışı, kardeşliği sağladığımız; işçilerin, emekçilerin bu olumsuz koşullardan, bu kara tablodan kurtulduğu, emeğimizin hakkını aldığımız, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, Taksim yasağı başta olmak üzere bütün yasakları, ablukaları dağıttığımız özgür günlerde 1 Mayıs'ı kutlamak istiyoruz" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bu yıl Kadıköy İskelesi'ne çağrı yaptı. Kutlamalarda sahnede konuşmayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Yoğun yağmura karşın kalabalığın olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün 1 Mayıslar son derece kitlesel ve coşkulu geçiyor. Diğer taraftan hem 2-3 gün öncesinden başlayan gözaltılar hem de Taksim Meydanı'na yürümek isteyen arkadaşlarımıza yönelik gözaltılarla, yasaklarla, Taksim ablukasıyla hatta sadece Taksim değil; İstanbul'un, bir kentin ablukaya alındığı bir günde bu 1 Mayıs'ı gerçekleştirdik. Bugün siyasi iktidar aslında toplumsal desteğini kaybettikçe, milyonları açlığa, yoksulluğa, sefalete mahküm eden bu politikaları sonucunda toplumsal desteğini kaybettikçe baskıyla, yasaklarla iktidarda kalmaya çalışıyor. Gözaltılarla, tutuklamalarla iktidarda kalmaya çalışıyor. Bugün İstanbul'un belediye başkanının tutuklu olması, onlarca belediye başkanının, siyasi parti başkanının, milletvekilinin tutuklu olmasıyla Taksim'in yasaklı olması aynı zihniyetin, aynı mantığın sonucu. Buradan, bütün 1 Mayıs meydanlarından bugün çok önemli bir mesaj verdik. Çok önemli bir şey söylüyor bu 1 Mayıs meydanları. Yasaklarla, baskıyla iktidarınızı sürdüremezsiniz.

"Halktan daha büyük bir güç yoktur"

Baskıları, yasakları kendi iktidarlarının güvencesi olarak görenlere bir mesaj verdi 1 Mayıs meydanları. Bir şey söyledi. O da şudur: İşçilerden, emekçilerden bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfından, emekçilerden, kadınlardan, gençlerden yani halktan daha büyük bir güç yoktur. Bu 1 Mayıs meydanlarının sloganı 'Biz kazanacağız' diyerek 1 Mayıs'a çağrı yapmıştık. Meydanlar çok güçlü bir biçimde bunu söyledi. Manifestomuzda da bunu söyledik. Bugünden itibaren bu ülkenin aydınlık geleceğini kurmak için hep birlikte, yan yana, omuz omuza mücadeleye çağırdık. O anlamda büyük bir adım attık. Bu 1 Mayıs meydanlarının ana mesajı, iddiası, kararlılığı ve cesareti geleceğe dönük umutlarımızı daha da fazla artırdı. Tabii ki bir sonraki 1 Mayıs'ta bu ülkede eşitliği, özgürlüğü, adaleti, barışı, kardeşliği sağladığımız; işçilerin, emekçilerin bu olumsuz koşullardan, bu kara tablodan kurtulduğu, emeğimizin hakkını aldığımız, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, Taksim yasağı başta olmak üzere bütün yasakları, ablukaları dağıttığımız özgür günlerde 1 Mayıs'ı kutlamak istiyoruz. Ümit ediyoruz ve mücadelesini veriyoruz ki bir sonraki 1 Mayıs daha aydınlık, daha güzel bir ülkede mücadelemizi büyüttüğümüz bir gün olsun."