İstanbul'da 1 Mayıs saldırısında 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs saldırısında 12 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere saldıran 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Toplamda yakalananların sayısı 42 oldu.

05.05.2024 15:02
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan, polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 12 şüpheli de bugün yakalandı." açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan, polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 12 şüpheli de bugün yakalandı. Böylece Saraçhane'de polislerimize saldıran ve yakalananların sayısı 42 oldu. Daha önce yakanan ilk gruptaki 30 şüphelinin 27'si tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelen ve gözaltına alınan 65 kişiden 38'i tutuklanmış, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İstanbul\'da 1 Mayıs saldırısında 12 şüpheli yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs saldırısında 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs saldırısında 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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