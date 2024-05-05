İstanbul\'da 1 Mayıs saldırısında 12 şüpheli yakalandı

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100 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan, polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 12 şüpheli de bugün yakalandı." açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan, polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 12 şüpheli de bugün yakalandı. Böylece Saraçhane'de polislerimize saldıran ve yakalananların sayısı 42 oldu. Daha önce yakanan ilk gruptaki 30 şüphelinin 27'si tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelen ve gözaltına alınan 65 kişiden 38'i tutuklanmış, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakılmıştı.