1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi BAİBÜ'de Başladı - Son Dakika
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1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi BAİBÜ'de Başladı

1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi BAİBÜ\'de Başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve Dünya Pediatri Derneği işbirliğinde düzenlenen '1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi' başladı. Kongre, 6 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, kongrenin disiplinler arası iş birliğiyle gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, uluslararası konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini aktaracaklarını belirtti. Kongre, 18 Mayıs'ta Abant Gölü Milli Parkı gezisiyle sona erecek.

15.05.2024 16:54
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve Dünya Pediatri Derneği işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi" başladı.

Üniversiteden yapılana açıklamaya göre, Kongre Merkezi Yeşil Salon'da yapılan kongrenin açılışı programı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile 6 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, açılışta yaptığı konuşmada, kongrelerin akademisyenlere ve bilim dünyasına sağladığı katkılara değinerek, böyle bir etkinliği Bolu'da düzenlemekten onur duyduklarını dile getirdi.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, kongrenin en önemli özelliklerinden birinin disiplinler arası iş birliğiyle gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

Tıp kongrelerinin genellikle branş bazlı yapıldığını anlatan Kurtoğlu, "Branşlar arası bilimsel dayanışma ve tartışmanın oluşturulması, tıp alanında sağlıklı hizmetin ve yeni yöntemlerin gerçekleşmesinde ivme sağlayacaktır. Kongrede toplam 16 oturumda konuşmacılarımızı ağırlayacağız. 32 davetli konuşmacımız bizlere bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Uluslararası konuşmacılarımız Almanya, İsviçre, İngiltere, ABD, Lübnan ve KKTC'den geldi. Mikrobiyoloji ve pediatri alanında çalışan akademisyenler, temel konuların yanı sıra güncel bilimsel verileri de bizlere aktaracak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan açılış oturumunda, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hamdi Metin, "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları" başlığında sunum yaptı.

Bolu'da 3 gün boyunca sürecek kongre, 18 Mayıs'ta düzenlenecek Abant Gölü Milli Parkı gezisiyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi BAİBÜ'de Başladı - Son Dakika

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