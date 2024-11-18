10 Bin Öğrenciye Ağız Sağlığı Taraması

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İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay, Hatay Dişhekimleri Odası ve Samandağ Belediyesiyle hazırladıkları projeyle 10 bin öğrencinin ağız ve diş sağlığı durumunun saptanacağını bildirdi.

Şişli'de "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Küçükay, Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 116. yılında olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Küçükay, bu sabah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda Taksim'deki anıta çelenk koyup ona teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Ağız ve diş hastalıklarının önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkati çeken Küçükay, "Eğer koruyucu hekimliği önceleyebilirsek bu sorunlardan kurtulabilme şansımız var ama ne yazık ki bugün hala o düzeye gelebilmiş değiliz." dedi.

Prof. Dr. Küçükay, ağız ve dişlerin genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, diş hekimliği fakültelerinin sayısının sınırlandırılması gerektiğini anlattı.

İstanbul'daki 4-5 belediyeyle birlikte hızlı şekilde Prof. Dr. İnci Oktay'ın başkanlığında projeler dizisine başlayacaklarını aktaran Küçükay, şunları kaydetti:

"Hatay'da öğrencilere yönelik İstanbul Dişhekimleri Odası, Hatay Dişhekimleri Odası ve Samandağ Belediyesi işbirliğiyle bir ağız ve diş sağlığı farkındalığı yaratmak için çalışmalarımıza başladık. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki 10 bin öğrencinin ağız ve diş sağlığı durumu saptanacak. Sonra bunlar takip edilecek. Çünkü biz sadece saptayıp 'Durum budur.' demekle kalmak istemiyoruz. Onlara ağız diş sağlığı farkındalığını anlattıktan sonra neler değişiyor, bunun da devamında takibini yapacağız."