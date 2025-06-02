12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali sona erdi

02.06.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Frankfurt'ta düzenlenen festival, 'Profesyonel' oyunu ile kapandı. Türk tiyatrosu kutlandı.

Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", yazar Duşan Kovaçevic'in yazdığı, 40 yaşlarında bir edebiyatçı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa hikayesini anlatan "Profesyonel" oyunuyla sona erdi.

Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Hüseyin Barış Özkan, Devlet Tiyatrolarının 10 yıldır kapalı gişe oynanan eserini Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'da sahneledi.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, festivalle ilgili duygularını, "Türk tiyatrosu burada yaşamaya devam etsin. İlgi ve alakanıza teşekkür ederiz." ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagehan İlknur Akdevelioğlu, "Sahne dezavantajına rağmen Frankfurt'ta festivalin perdesini muhteşem bir performansla kapattık. Tek perdede bu kadar uzun bir oyun. Performans için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ustalarla kapatıyoruz, çok şanslıyız. İyi ki geldiniz. 13'üncüsünde buluşmak üzere." dedi.

Festival

Türkiye'den yaklaşık 100 tiyatro sanatçısı, yazar, yönetmen ve tiyatro teknik ekibini izleyiciyle buluşturan festivalde, Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların katılımıyla toplam 7 oyun sahnelendi.

"Hayat için sanat, sanat için hayat" temasıyla hazırlanan ve "Yenilmez" oyunuyla başlayan festivalde "Hey Gidi Günler", "Seyfi Bey", "İstanbul'un En Güzel Kızı", "Yaşam Döngüsü" ve "Kadınlar, Filler, Saireler" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Tamer Levent, Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Okan Bayülgen, Kubilay Karslıoğlu, Bülent Şakrak, Süheyl Uygur, Behzat Uygur'un da katıldığı Fuaye Sohbetleri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, İBB Şehir Tiyatroları, Ziraat Bankası, Akbank ve Gallus Theater'ın desteklediği festival, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Christoph Degen, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagehan İlknur Akdevelioğlu'nun himayelerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Kültür Sanat, Frankfurt, Etkinlik, Festival, istanbul, Türkiye, Kültür, Güncel, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borcu olanlar dikkat Bugün son gün Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Türkiye, Ay’ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak
Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig’den çekildi Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi
Ukrayna’nın şok saldırısına Rusya’dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular
Trabzonspor’dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
12:12
İstanbul’da Rusya-Ukrayna barış zirvesi Heyeti değiştiren Ukrayna’dan umut dolu mesaj
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
10:50
Metin Gürcan’a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
18:09
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
17:58
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
17:49
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda 10 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı
17:47
Bakan Kurum, Özgür Özel’e Bayhan’ın şarkısıyla yanıt verdi
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi
17:41
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı Yeni şarkısı “Affet“ büyük beğeni topladı
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı
17:39
Aziz Yıldırım’ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
17:39
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 14:56:34. #7.13#
SON DAKİKA: 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.