12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali sona erdi

Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", yazar Duşan Kovaçevic'in yazdığı, 40 yaşlarında bir edebiyatçı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa hikayesini anlatan "Profesyonel" oyunuyla sona erdi.

Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Hüseyin Barış Özkan, Devlet Tiyatrolarının 10 yıldır kapalı gişe oynanan eserini Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'da sahneledi.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, festivalle ilgili duygularını, "Türk tiyatrosu burada yaşamaya devam etsin. İlgi ve alakanıza teşekkür ederiz." ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagehan İlknur Akdevelioğlu, "Sahne dezavantajına rağmen Frankfurt'ta festivalin perdesini muhteşem bir performansla kapattık. Tek perdede bu kadar uzun bir oyun. Performans için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ustalarla kapatıyoruz, çok şanslıyız. İyi ki geldiniz. 13'üncüsünde buluşmak üzere." dedi.

Festival

Türkiye'den yaklaşık 100 tiyatro sanatçısı, yazar, yönetmen ve tiyatro teknik ekibini izleyiciyle buluşturan festivalde, Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların katılımıyla toplam 7 oyun sahnelendi.

"Hayat için sanat, sanat için hayat" temasıyla hazırlanan ve "Yenilmez" oyunuyla başlayan festivalde "Hey Gidi Günler", "Seyfi Bey", "İstanbul'un En Güzel Kızı", "Yaşam Döngüsü" ve "Kadınlar, Filler, Saireler" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Tamer Levent, Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Okan Bayülgen, Kubilay Karslıoğlu, Bülent Şakrak, Süheyl Uygur, Behzat Uygur'un da katıldığı Fuaye Sohbetleri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, İBB Şehir Tiyatroları, Ziraat Bankası, Akbank ve Gallus Theater'ın desteklediği festival, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Christoph Degen, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagehan İlknur Akdevelioğlu'nun himayelerinde gerçekleşti.