13 İlde Yerel Kuvvetli Sağanak ve Gökgürültülü Sağanak Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 13 ilde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Bartın'da 19.00'a kadar; Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya ve Eskişehir'de 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Vatandaşlara yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.