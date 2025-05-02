132 Gündür Kayıp: Muhammer Sevgili\'nin Akıbeti Merak Ediliyor

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl 22 Aralık'ta denize açılan, 4 gün sonra tekneleri 1 kilometre açıkta batmış olarak bulunan Muhammer Sevgili'den (52) 132 gündür haber alınamıyor. Eşini sahilde umutla bekleyen Lale Sevgili, "Eşim 132 gündür kayıp. Bulunmasını istiyorum. Denizin ucu bucağı yok. Nerede olduğu belli değil" dedi.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık 2024'te Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45), 'Muratım 55 D 1416' isimli tekneleriyle balık avlamak üzere denize açıldı. Bir süre balıkçılardan haber alınamayınca, arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık'ta, açıldıkları noktadan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte batan tekneye ulaşıldı. Bir gün sonra da Halil Kayış'ın cansız bedeni, Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Muhammer Sevgili ise 132 gündür bulunamadı. Olaydan yaklaşık 4,5 ay sonra, 15 gün önce Çarşamba ilçesi Hürriyet sahilinde bir dalgıç tulumu bulundu. Tulumun Sevgili'ye ait olup olmadığı incelenecek.

Lale Sevgili, eşini sahilde umutla bekleyerek, "Benim eşim 132 gündür kayıp. Bulunmasını istiyorum. En azından bir mezarı olsun. Diğer arkadaşı denizden çıktı. Onun mezarı biliniyor, üstüne gidip dua ediyorlar. Ben Ramazan Bayramı arifesinde buraya geldim. Burada ağladım. Denizin ucu bucağı yok. Nerede olduğu belli değil" diye konuştu.

'TULUMU GÖSTERİNCE YÜREĞİME BİR ACI OTURDU'

Sevgili, "Hürriyet sahilinde bir tulum bulundu. Eşimin tulumu olduğunu ben hissettim. Tulumu bize gösterdiler. O zaman yüreğime bir acı oturdu. O tulumun onun olduğunu söyledim. Hürriyet sahiline gittik. Bir de hocaya gittim. Hoca bana eşimin denizin ortasında iki taşın arasında olduğunu söyledi. Batakta ve karanlık bir yerde olduğunu söyledi" dedi.

Her gün sahile geldiklerini belirten Muhammer Sevgili'nin ablası Fadime Yazıcı (59), "Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çocuğumuzun bir parçasını bile bulsalar bize versinler. En azından bir mezarı olsun. 4-5 aydır buralardayız. Ağlamaktan içimiz gitti. Her gün buraya geliyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARININ YARDIMA İHTİYACI VAR'

Kardeşinin bulunamamasından dolayı çocuklarının da perişan olduğunu belirten Muhammer Sevgili'nin ağabeyi Recep Ali Sevgili (69) ise "Bize yardımcı olsunlar. Muhammer'in çocukları perişan oldu. Şu anda yardıma da ihtiyaçları var. Çocukları burada kiracı. Muhammer'in eşi burada tek başına torunuyla birlikte duruyor. Arabamız olmadığı için buraya bisikletle veya motorlarla hava iyi olduğu zamanlar geliyoruz. Sahile devamlı gelip gidiyoruz. Buraya gelsek ne arayacağız? Hiçbir şey bulamıyoruz. Arkadaşları da devamlı buraya geliyor ve buraya bakıyorlar. En ufak bir parça da bulsalar bize haber veriyorlar. Kardeşimin iyice araştırılmasını istiyoruz. En azından iyi kötü bir mezarı olsun. Tek dileğimiz o" dedi.