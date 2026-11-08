14. Boğaziçi Film Festivali, 60\'ın üzerinde filmle sinemaseverlerin karşısına çıktı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 14. Boğaziçi Film Festivali, Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle başladı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Mısır Konsolosluğu Kültür Ateşesi Amir Faiz Ahmed Mahmud, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, Turkcell Kurumsal Sponsorluklar Yöneticisi Elif Alaçam ve Türkmedya Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Sarımermer ile sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarının yanı sıra özel gösterimlerin de gerçekleştirileceği festivalin açılış filmi Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün hayatını anlatan "Diva: Ümmü Gülsüm" (El Sett: Umm Kulthum) filmi oldu.

"Önemli festivallerde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler var"

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, tören öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14. kez sinemaseverlerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Şanlıer, açılış filminin Orta Doğu coğrafyasının en güçlü ses sanatçılarından biri olan Ümmü Gülsüm hakkında olduğunu belirterek, "Uluslararası yarışmalarımızda dünyanın ve Avrupa'nın önemli festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler var. Yine ulusal yarışmamızda Adana ve Antalya film festivallerinde yarışmış, ödül almış ve aynı zamanda ilk defa prömiyerini yapacak filmler var. Ulusal kısa, uluslararası kısa ve belgesel kategorilerimizle 60'ın üzerinde filmle izleyiciyle buluşacağız." dedi.

Özel gösterimler kapsamında "Gazze'de 13 Yaşında" adlı filmin yer aldığını ve bu sayede Filistin hassasiyetini gündemde tutmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Şanlıer, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde büyük ödül alan Rus yapımı Andrey Zvyagintsev'in "Minotaur" filminin de izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

Uluslararası jüri başkanlığını İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin üstlendiğini hatırlatan Şanlıer, Mecidi ile bir masterclass gerçekleştirilerek yönetmenlik deneyimlerinin paylaşılacağını, ayrıca senarist Kerem Deren ile genç senaristlere yönelik iki günlük bir senaryo atölyesi düzenleneceğini ifade etti.

"Çok çeşitli ve doyurucu bir içerik hazırladık"

Festival Artistik Direktörü Enes Erbay ise son 3 yıldır festivalin direktörlüğünü yürüttüğünü belirterek, "Çok heyecanlıyız. Açılış törenimizin ardından Ümmü Gülsüm'ün 'El-Set' filmiyle programımızı sonlandıracağız. Sinemaseverler aynı filmi hafta içerisinde programda tekrar izleyebilirler. Seçki hazırlarken çeşitliliğe önem veriyoruz. Çok çeşitli ve çok doyurucu bir içerik hazırladık tüm sinemaseverlere, hafta boyunca herkesi salonlarımıza bekliyoruz." dedi.

Uluslararası jüri başkanı Mecid Mecidi'nin "Güneşin Çocukları (Sun Children)" filminin özel gösteriminin yapılacağını ve ardından masterclass düzenleneceğini aktaran Erbay, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını Özer Feyzioğlu'nun üstlendiğini kaydetti.

Erbay, çağın getirdiği izleme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle salonda gerçek seyirciyle birlikte film izleme deneyiminin kaybolmaması adına festivallerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bu tür festivaller küresel sinema camiasını buluşturuyor"

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı İranlı yönetmen Mecid Mecidi, etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dijital yayın platformlarının çoğalmasıyla geleneksel izleyici kitlesinin azaldığını ifade eden Mecidi, "Film festivallerinin varlığı ve izleyicilerin sinemaya olan ilgisinin devam etmesi, sinemanın canlı kalmasını ve hayati bir rol oynamayı sürdürmesini sağlıyor. Benim açımdan bu tür festivaller, fikir alışverişine olanak tanıyor ve dünya sinemasını vitrine çıkarıyor." dedi.

Boğaziçi Film Festivali'nin dünya sinemasının geleceğinde önemli bir rol oynama potansiyeli olduğuna işaret eden Mecidi, şunları kaydetti:

"Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getiren uluslararası bir etkinlik bu. Dediğim gibi, bu tür festivallerin en büyük değeri, küresel sinema camiasını buluşturmasıdır. Burada farklı fikirler ve kültürler bir araya geliyor, bu da dünya sinemasının gelişimine büyük katkı sağlıyor."

Türkiye'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Mecidi, "Komşuyuz ve aramızda güçlü bir kültürel yakınlık var. Medeniyet açısından da birbirimize yakınız, iki Müslüman ulus olarak pek çok ortak noktamız bulunuyor. Ayrıca Türk sineması benim için çok değerli. Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu gibi, uzun zamandır hayranlık duyduğum ve hala hayranlık beslediğim çok başarılı sinemacılar var. Türkiye'nin dünyaya çok yetenekli bir sinemacı nesli kazandırdığından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Özer Feyzioğlu da festival programına değinerek, "Jüri başkanı olmanın heyecan verici tarafı hayatı durdurup bu haftayı sinemaya ayırmak durumundayım, görevliyim ve bu nefis bir şey. Herkese tavsiyem, herkese çağrım, hayat bize bazen sanatı, sinemayı unutturuyor. Günlük akışın içinde çok şey kaçırıyoruz. Güçlü de bir liste var. Şu bir haftayı sinemayla geçirelim." şeklinde konuştu.

Festival jürisi ve özel gösterim seçkisi

Mecid Mecidi başkanlığındaki Uluslararası Uzun Metraj Jürisinde Christophe Leparc, Isabel Fernandez, Justine Barda ve Atilla Klinçe yer alıyor.

Yönetmen Özer Feyzioğlu başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Jürisinde oyuncu Mehmet Usta, akademisyen Nilay Ulusoy, oyuncu ve senarist Volkan Girgin ile yapımcı Önder Furkan Besli bulunuyor.

Ulusal Belgesel Jürisi Bahriye Kabadayı Dal, Abdullah Harun İlhan ve Musa Ak'tan oluşurken, Kısa Kurmaca Film Jürisinde Martin Turk, Emre Pekçakır ve Sarah Zaharanski görev yapıyor.

FİYAB Jürisinde Ahmet Edebali, Gülin Tokat ve Murat Yaşar Bayrak, Film Eleştirmenleri Jürisinde ise Alican Sekmeç, Ali Ulvi Uyanık ve Gökşen Aydemir yer alıyor.

Festivalin Özel Gösterim programında Mecid Mecidi'nin "Güneşin Çocukları" (Sun Children), Andrey Zvyagintsev'in "Minotaur", Oliver Laxe ile yapılan söyleşiyi içeren "Işıyan Boşluk" (Vacio Luminoso), Rafiki Fariala'nın "Kongo Çocuk" (Congo Boy), Hosam Abu Dan'ın "Gazze'de 13 Yaşında", Emre Esfer'in "Doğu Guta: Zehirli Sessizlik", Atakan Kerküklü'nün "Salda Gölü: Kızıl Gezegene Uzanan Bir Köprü", Babek Hace Paşa'nın "Ağacın Kollarında", Arman Hansaryan'ın "Portakal Ormanı" ve Fereydoon Najafi'nin "Kurt Tüyü" yapımları gösterilecek.

Etkinlikler ve gösterim merkezleri

Festival kapsamında Mecid Mecidi, 9 Kasım'da "Güneşin Çocukları" gösteriminin ardından Atlas Sineması'nda "İnsanı Anlatma Sanatı" başlıklı bir usta sınıfı (masterclass) verecek, senarist Kerem Deren "Yazıdan Perdeye Doğru" başlıklı senaryo atölyesi düzenleyecek.

Enstitü Sosyal ve World Decolonization Forum işbirliğiyle Dr. Cihat Arınç yönetiminde "Sinemanın Dekolonizasyonu: Hikaye Kimin, Bakış Açısı Kimin?" paneli gerçekleştirilecek.

Gösterimlerin 15 Kasım'a kadar Atlas Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve World Cinezone Grandpera'da gerçekleştirileceği festivalin detaylı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabiliyor.