14. Kalecik Karası Üzüm Festivali Başladı - Son Dakika
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14. Kalecik Karası Üzüm Festivali Başladı

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Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, bu yıl festivalin temasının Kalecik'i turizme açmak olduğunu vurguladı. Kuraklık nedeniyle üzüm veriminin %50 azaldığını belirten Karakoç, festivalin uluslararası bir etkinlik haline getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

13.09.2024 20:03  Güncelleme: 10:31
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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - 14'üncü Kalecik Karası Üzüm Festivali başladı. Kuraklıktan dolayı diğer yıllara göre bu yıl üzüm bağlarından yüzde 50 daha az verim aldıklarını belirten Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, "Biz burada sadece müziğin veya yiyeceklerin olduğu bir festival değil özellikle bu yıl vurgulamak istediğimiz tema şuydu; Kalecik'i turizme açmak...Değişmiş bir Kalecik göreceksiniz. Bu değişimi kesinlikle yapmak zorundayız" dedi.

Ankara'da Kalecik Belediyesi tarafından 13-15 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali başladı. Festivalin açılışından önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, festivali ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karakoç şöyle konuştu:

"Kalecik Karası Festivali'nin 14'üncüsünü yapıyoruz. Biz burada sadece müziğin veya yiyeceklerin olduğu bir festival değil özellikle bu yıl vurgulamak istediğimiz tema şuydu; Kalecik'i turizme açmak. Kalecik'i turizm şehri olduğunu o tozlu raflardan Kalecik ismini artık indirip Kalecik'i marka şehir haline getirebilmek için turizme açmamız gerekiyordu. İnşallah bu festivalle beraber pazar günü gelecek misafirlerimiz uluslararası bir festivale çevirip ve bundan sonraki dönemde yani festivalin üç gün değil yılda her hafta sonu festival gibi organizasyonlar yapmayı diliyoruz.

"Önümüzdeki iki gün içerisinde buraya büyükelçilerimiz gelecek"

Sağolsunlar Mansur Başkanım iki dönemdir desteği hiç eksik olmadı ve olmayacağına da eminim. Yaklaşık üç dört gün önce de Kale, Hamamlar ve tarihi konaklar hakkında da ortak işbirliği protokolü yaptık. Çok yakın bir zaman da kalenin, hamamların, konakların ihalesini yapıp restorasyonu yapılacak. ve bu saydığımız değerlerimiz ve Kalecik karasıyla beraber turizme açılacağız. Önümüzdeki iki gün içerisinde buraya büyükelçilerimiz gelecek. Şarapla, üzümle ilgili bilgiler verilecek. Konserler olacak. Özellikle çocuk dostu bir festival düşündük. ve akşamları da konserlerle bunu eğlenceyle taçlandıracağız.

"Verim bu sene diğer yıllara göre yüzde 50 daha az"

Üzümlerimiz şu anda hemen hemen bozuldu bitti gibi bağlarımız. Verim bu sene diğer yıllara göre yüzde 40, yüzde 50 daha az. Bu da kuraklıktan dolayıydı. Aşırı sıcaklık üzümleri etkiledi. Şimdi bu kuraklıktan etkilenmemek için de Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile birlikte ortak yeni proje yürütüyoruz. Bir barajımız var. Bir tane de Keçi Deresi dediğimiz deremiz var. Hem orayı turizme açacağız hem de kışın suyu normal barajımıza aktararak bu üzüm bağlarına ve çiftçiye fayda sağlayacağız.

"Değişmiş bir Kalecik göreceksiniz"

Şimdi geldiğimizde ilk karşılaştığımız şey aşırı borçlar ve personel fazlalığı. Seçimden önce tabii ki biliyorduk onların düzmece şeyler olduğunu. 4 milyon borcumuz var deyip pankartlar açtılar. Biz de inanmadık. Geldik karşımıza çıkan 120 milyon gibi bir borç. Sadece bunun 81 milyonu SGK ve maliyeye devlete olan borçlarımızdı. Esnaf borcu çok. Sağa sola işler yaptırmış, bunlar var. Bunları ödemeye başladık. Bunları ödüyoruz. Tabii ki tasarruf tedbirleri girdi. Bazı projelerimizi askıya aldırttırmak zorunda kaldık. Cumhurbaşkanımız da tuttu talihsiz bir açıklama yaptı; 'bu belediyeler bu borçları ödeyecek.' El insaf. Peki şimdiye kadar niye ödenmedi bu borçlar da biz ödüyoruz ki ödeyeceğiz. Devletimize boynumuz kıldan ince. İsterdik ki bu borçlar zamanında ödenseydi. Halkın vatandaşın içinde olmadığı hiçbir proje bizim için proje değildir. Ben geldim geleli hep halkın içinde olduğu projeler yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Vatandaşımıza ucuz konut edinebilmesi için de bir sosyal konut projemiz var. Onu da inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Değişmiş bir Kalecik göreceksiniz. Bu değişimi kesinlikle yapmak zorundayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 14. Kalecik Karası Üzüm Festivali Başladı - Son Dakika

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