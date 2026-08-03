14 yaşındaki sürücünün acı sonu

Nevşehir'de kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki H.B.Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki H.B.Ö. idaresindeki 50 ACK 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACILI HABERİ VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.B.Ö.'nün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinden kareler;