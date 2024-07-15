15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Diyarbakır'da mevlit okutuldu ve dua edildi. Elazığ'da şehit kabirleri ziyaret edildi. Siirt'te şehit aileleri ziyaret edildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi. Batman'da ise mevlit programı düzenlendi ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

15.07.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 81 ilde şehitler için mevlit okutuldu.

Diyarbakır'da da bu kapsamda Ulu Cami ve Selahaddin Eyyubi Külliyesi, Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi, Bingöl'de Ulu Cami ve Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen mevlit programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunan camilerde, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Katılımcılara lokum ikram edildi.

Elazığ

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, siyasi partiler ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Siirt

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

Kızılkaya, 1999 yılında Pervari ilçesinin Sarıyaprak köyü Besta Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Tahir Tomris'in ailesi ve yakınlarına ziyarette bulundu.

Şehidin eşi, çocukları ve yakınlarıyla sohbet eden Kızılkaya, talepleri dinledi.

Kızılkaya, şehit aileleri ve yakınlarının her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da yer aldı.

Öte yandan Siirt'te 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin 11 kişiyi kurşuna dizdiği Bayraktepe köyünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Bayraktepe köyü sakinleri, köyün girişindeki 40 metrelik gönderin bulunduğu yerde bir araya geldi, göndere 150 metrekarelik Türk bayrağını çekti.

Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dev Türk bayrağının göndere çekildiğini söyledi.

Şehitoğlu, "Köyde terör saldırısında 11 şehit vermişiz. Bayrağımıza olan sevgimiz nedeniyle 2011 yılında 'Çölköy' olan köyün ismini 'Bayraktepe' olarak değiştirdik. Bugün de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 150 metrekare büyüklüğünde şanlı Türk bayrağımızı göndere çektik." dedi.???????

Muhtar Ahmet Şehitoğlu da köyde Türk bayrağını dalgalandırmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Batman

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan, şehitler için dua edilen programa Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Demokrasi, 15 Temmuz, Batman, Elazığ, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 19:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement