16 yaşındaki İsmet, Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi\'nde yeni protez bacak takıldı

16 yaşındaki İsmet'e Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi umut oldu

Trafik kazasında ayağını kaybetti, ampute futbol ile hayata tutundu, Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde yeni protez bacak takıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 8 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol ayağını kaybeden ve 11 yaşında tanıştığı ampute futbolu ile tekrar hayata tutunan İsmet Hasan'a Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde yeni protez bacak takıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak ciddi yaralanmalar yaşayan ve uzuvlarını kaybeden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde ücretsiz protez ile yeniden umut buluyor. Sadece depremzede vatandaşlara değil çeşitli nedenlerle ampute olan tüm vatandaşlara hizmet veren Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, 8 yaşındayken yaşadığı trafik kazası sonucu sol ayağını kaybeden İsmet Hasan'a da umut oldu. Kaza sonrası tanıştığı ampute futbolda kendisini geliştirerek milli takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına giren ve tekrar hayata tutunan İsmet Hasan'a Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde yeni protez bacak takıldı.

" Türkiye'ye örnek bir model kazandırdığı inancındayız"

Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nin insanlara umut olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelliler Daire Başkan Serdar Tolay, "Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu ortez, protez yapım ve uygulama merkezindeyiz. Biz burada 2020 yılında hizmete girdik. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir merkezle ilimizdeki önemli bir açığı kapattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bizlere verdiği talimat neticesinde bu merkez açıldı. İlklerin merkeziyiz. Yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye'ye örnek bir model kazandırdığı inancındayız. Şimdi arkamda gördüğünüz İsmet kardeşimiz Şahinbey Ampute Futbol takımımızın bir oyuncusu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir takımımız ve İsmet kardeşimizle bu zamana kadar engelli olup ilk defa protez kullanan bir sporcumuz olacak. Bizlerle beraber burada devamlı artık irtibat halinde ve protezi tamamlanmış durumdadır. Kendisi uygulama alanında arkadaşlarımızla beraber fizik tedavi çalışmalarını proteze adaptasyon çalışmalarını gerçekleştirmekte, bundan sonraki spor hayatında kendilerine bu aletimizle başarılar diliyoruz. Biz Gaziantep olarak şampiyon şehrin şampiyon başkanının şampiyon merkezindeyiz. Şampiyon olmaya inşallah bu arkadaşlarımız sayesinde Gaziantep örnek model olsun diye kendimizi bu yönde ivmelendirdik. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Daha da yapacağımız çok iş var" dedi.

"75 tane Ampute olan vatandaşımızın protez ihtiyaçlarını yerine getirdik"

Deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması noktasında da çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Serdar Tolay, yaşanan asrın felaketi sonrası ampute olan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Sadece biz ilimizdeki değil depremde 11 ilde yaşanan felaketin ardından ampute olan vatandaşlarımızın da yanındayız. Bu zamana kadar 75 tane Ampute olan kişimizin protez ihtiyaçlarını yerine getirdik. Şu anda da fizik tedavi çalışmaları ve hazırlık çalışmalarını yaptığımız 347 tane vatandaşımızın protest çalışmalarını başlatmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"2-3 tane protez yaptırdım ama protezlerin bir faydasını göremedim"

2015 yılında yaşadığı trafik kazası sonucu sol bacağını kaybettiğini anlatan 16 yaşındaki İsmet Hasan, "Ben 2015 yılında trafik kazası sonucunda Ampute oldum ve bir bacağımı kaybettim. Bu süreçte yürümekle alakalı bayağı zorluklar yaşadım. Daha sonra proteze başvurdum. 2-3 tane protez yaptırdım ama bu süreçte o protezlerin bir faydasını göremedim. Rahat kullanamadığımdan dolayı protezden soğudum. Bundan tam bir ay öncesine kadar ortez protezle tanıştım. Protez yaptırmaya başvurdum ve bir ay içinde protezimi yaptırdım. Şu anda protez yapımında çok iyi ilerliyoruz. 2016 yılında futbol oynamama vesile olan bir abi tarafından tanışmıştım. Normal şekilde dışarıda gezerken, o abimizin arkadaşı da Amputeden engelli olduğu için beni tanıştırdı. Ampute futbola ilk başladığım yıllarda sadece kanedyen koordinasyonunu öğrenmeye başladım ve bu bir yıl içerisinde süper ligde falan oynamaya başladım. Şimdi Ampute Şahinbey takımımızda oynuyorum. Orada bundan bir ay öncesine evvel İspanya'da Avrupa Şampiyonu olduk. Ondan sonra Türkiye ikinciliğimiz var. Fatma Şahin'e buradan çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.