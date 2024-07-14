17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması Genç Sanatçılara Deneyim Kazandırdı - Son Dakika
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17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması Genç Sanatçılara Deneyim Kazandırdı

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, tiyatro oyunları, söyleşiler ve konserlerin yanı sıra atölyelerle de devam etti. Buluşmada genç sanatçılar ve sanatçı adayları usta isimlerle birlikte sanata ve tiyatroya dair deneyim kazandı. Etkinlikte 230 genç tiyatrosever yer aldı.

14.07.2024 10:04
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(İZMİR) - 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, tiyatro oyunları, söyleşiler ve konserlerin yanı sıra atölyelerle de devam etti. Buluşmanın ilk gününden itibaren genç sanatçılar ve sanatçı adayları kamp ve atölyelerde usta isimler ile birlikte sanata ve tiyatroya dair deneyim kazandı.

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşmas,ı özel tiyatroları, üniversite ve lise tiyatro topluluklarını deneyimli isimlerle buluşturdu. Düzenlenen kamp ve atölyelerde 230 genç tiyatrosever yer aldı. Buluşmaya Abanoz Tiyatro, Tiyatro Aldante, Tiyatro Kyzikos, Vaveyla Art Ensemble, Duman6 Tiyatrosu, İzmir Atatürk Lisesi Tiyatro Topluluğu, Mevzu Tiyatro, ODTÜ THBT, İYTE Tiyatro Topluluğu, Tiyatro Pasaport ve Yenikapı Tiyatrosu, Ordu Belediye Tiyatrosu ve Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu katıldı. Tiyatro sanatçıları birçok akademisyen ve usta tiyatro eğitmeni ile bir araya geldi.

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, Orhan Aydın, Tamer Levent, Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Burak Şentürk, Haluk Işık, Yunus Emre Küçükaydın, akademisyen Adnan Tönel Semih Çelenk, Tiyatro Gazetesi Nurhan Uslu, Nazif Uslu gibi isimlerin yanı sıra Yunanistan'dan tiyatro sanatçısı Sofia Kapsourou ve Almanya'dan Johannes Schaefer ile uluslararası bir nitelik kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu iş birliğiyle düzenlenen 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması'nda etkinlik takviminde yer alan oyunların ve söyleşilerin yanı sıra Pamucak Kamp Alanı'nda ve Ayasuluk Sanat Cafe'de Doğaçlama Atölyesi, Oyunculuk Atölyesi, Yönetmenlik Atölyesi, Öykü Yazarlığı gibi birçok atölye düzenleniyor. Genç tiyatrocular ve eğitmenleri, kampta düzenlenen atölyelerin verimli ve keyifli geçtiğini belirttiler.

Birlikte öğrenmek ve düşünmek için buradayız

Kamp Koordinatörü Mehmet Serkan Koçak, "Değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, genç oyuncu arkadaşlarımız hepimiz Pamucak'ta bulunan kamp alanında birlikte öğrenmek, eğitmek ve düşünmek için buradayız. Bize bu imkanı sağladığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu kamp alanını tahsis ettiği için Efes Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Oyun Yazarı ve Yönetmeni Özden Selim Karadana, 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması'nın muhteşem bir açılışla başladığını belirterek; "Tekrar tiyatro için burada olmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Tango Eğitmeni Metehan Gürsuk, "Gençlere üç gün boyunca atölye verip üç günün sonunda kısa bir sokak gösterisi sunacağız. Bize bu imkanı tanıdığı için Kültürlerarası Tiyatro Platformu Genel Başkanı Orçun Masatçı'ya ve Filiz Başkan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eğitmenlerin yanı sıra katılımcılar da 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması kapsamında düzenlenen atölyelerden mutlu olduklarını belirtti.

Yeni insanlar tanıyor, yeni şeyler öğreniyoruz

Katılımcı Coşku Baş buluşma kapsamında düzenlenen kampın keyifli geçtiğini belirterek "Her sene olduğu gibi bu sene de eğitimlere katılıyoruz. Kimden ne öğrenebiliriz, kendimize ne katabiliriz onun peşindeyiz. Onun dışında da Pamucak Sahili çok güzel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Kampın ve atölyelerin en önemli kazanımlarından birinin de yeni insanlar tanımak olduğunu söyleyen Bartu Deniz Güvercinlik, "Burada bulunmak ve atölyelere katılmak gerçekten çok güzel bir deneyim. Çok verimli geçiyor. Birçok şey öğreniyoruz" diye konuştu.

Atölyelerin keyifli geçtiğini belirten katılımcı Begün Aslan, "Atölyeler, konserler ve diğer tüm etkinlikler çok güzel geçiyor. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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