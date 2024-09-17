18. Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampı Başladı - Son Dakika
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18. Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampı Başladı

Efes Selçuk'ta düzenlenen '18. Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampı', gençlerle buluşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in katılımıyla başladı. Kamp, gençlerin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi ve kadın- genç temsil mücadelesi üzerine deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam sunuyor.

17.09.2024 12:34  Güncelleme: 14:22
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(İZMİR) - Efes Selçuk'ta düzenlenen "18. Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampı" Pamucak Sosyal Tesisleri'nde başladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) desteğiyle yaşama geçirilen kampın ilk gününde gençlerle buluşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bana kattığı en önemli şeylerden bir tanesi, aslında paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğuyla alakalıydı" dedi.

ÇYDD desteğiyle Çağdaş Gençlik Merkez Birimi tarafından "Geleceğin sözünü Çağdaş Gençlik söyleyecek" sloganıyla düzenlenen "18. Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampı" Efes Selçuk Pamucak Sosyal Tesisleri'nde başladı. Başkan Sengel de kampın ilk gününde gençlerin sorularını yanıtladı.

"Çağdaş yaşam" kavramını, "Benden biz kavramına gidebilmek, toplumsal yarar sağlamak" olarak nitelendiren Sengel, şunları söyledi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bana kattığı en önemli şeylerden bir tanesi, aslında paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğuyla alakalıydı. Herkesin sosyal anlamda yapabileceği bir şeyler var. Elinizden gelen bütün her şeyi yapın. Geldiğiniz yerlerde gördüğünüz hikayeleri cebinizde tutun ama herkes kendi hikayesini kendisi yazsın. Kendi hikayenizi yazarken orijine kendinizi koysanız o toplumsal düşünceden vazgeçmeden hareket etmeni, kendi hikayenizi yazarken başkalarının hikayelerine dokunmanız bence en kıymetlisi diye düşünüyorum."

CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de 18. Türkel Minibaş  Gençlik Yaz Kampı'na katılan gençlerle bir araya geldi. Çağdaş Gençlik Birimi Genel Yazmanı Deniz Gezmiş Pek'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Gökçe Gökçen, gençlerle genç ve kadın siyasetçi olmak üzerine deneyimlerini aktardı. Kadınların ve gençlerin siyasette bir temsil mücadelesi içinde olduklarını belirten Gökçen, şunları kaydetti:

"Kadınlar ve gençler kendi hayatlarında neyi yaşıyorsalar siyasette onu görmek, o sorunları çözmek istiyorlar. Benim kendi tecrübelerimde hep önemsediğim iki şey vardı: Birincisi kadınların mücadelesi, ikincisi de gençlerin mücadelesi. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiğim zaman ben liyakatli, düzgün, Türkiye'ye dair düşünen, araştıran, sorgulayan gençler var olduğunu fark ettim. Bu noktada partimizde daha fazla gencin yer alması için mücadele ettik. İlk başta 2012 yılında yüzde 10'luk bir gençlik kotası geldi. Yüzde 20'likkotaya 2018 yılında ulaştık. Şimdi ise kademeli olarak yüzde 33'lük bir gençlik kotasına kadar ulaştık. İzmir'de şimdiye kadar 6 tane kadın belediye başkanımız varken, en son seçimde 8 kadın belediye başkanımız seçildi. Bunlardan biri Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Başkan. 40 yaş altı genç aday sayısı 12 idi, 11'i belediye başkanı oldular. Birçok arkadaşımızın ortak mücadelesi sonucu bu temsil gerçekleşiyor. İşin özünde gençlere ve kadınlara karşı bir önyargı var. Ama bütün bunlara rağmen kadınlar ve gençler birbirini bulduğu zaman bence iki tarafta birbirini güçlendiriyor. Bu sayılar yıllar içinde bu kadar yükselmeye başlıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 18. Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampı Başladı - Son Dakika

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