2,5 Yıl Sonra Anne-Baba ile Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2,5 Yıl Sonra Anne-Baba ile Buluşma

2,5 Yıl Sonra Anne-Baba ile Buluşma
31.03.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'den Mısır'a tahliye edilen prematüre bebekler, 2,5 yıl sonra ebeveynleriyle tanıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan ünitelerinden çıkarılarak tedavi amacıyla Mısır'a tahliye edilen prematüre bebekler, 2,5 yıl aradan sonra anne ve babalarıyla tanıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığının 29 Mart'ta, Mısır'da tedavileri tamamlanan 8 bebeğin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye getirileceğini duyurmasının ardından dün 11 bebek bölgeye giriş yaptı.

Hayatta kalma mücadelesini kazanan bebekler, aileleri tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Ancak 2,5 yıl sonra gerçekleşen bu ilk buluşmada bebekler hayatlarında ilk defa gördükleri anne ve babalarıyla tanışmanın şaşkınlığını yaşarken, ebeveynlerde ise mutluluk ve sevincin yanında bebekleri tarafından tanınmama endişesi vardı.

Bazı bebekler ailelerine kavuşurken, bazılarının ise yakınları saldırılarda hayatını kaybettiği için bu buluşma gerçekleşemedi.

"2,5 yıldır oğlumu hiç görmedim, beni tanımamasından korkuyorum"

Gazze'den tahliye edilen "Mahmud" isimli bebeğin babası Ahmed el-Hereş, 2,5 yıl boyunca oğlundan uzak kalmanın sadece fotoğraflara bakarak hasret gidermenin zorluğunu anlattı.

Baba Hereş ağlamaklı ve titreyen bir sesle, "2,5 yıldır oğlumu bir defa bile görmedim. 2,5 yıldır bu günü bekliyorum. Duygularımı tarif etmem mümkün değil. Oğlumun beni tanımamasından korkuyorum. Bu çok zor bir şey." dedi.

Eşini kaybetmiş olmanın çocuğu üzerinde oluşturacağı etkiden de korktuğunu dile getiren Hereş, "Her insan anne ve baba sıcaklığı arar. Ben 31 yaşındayım, anne ve babamı kaybettim hala bunun acısını yaşıyorum. Bu çocuk (oğlu) annesini kaybetti. Annesini nereden bulup getireyim, annesini sorduğunda ona ne diyeceğim." diye konuştu.

"Korku ve sevinçle karışık tarifsiz duygular içindeyim"

Gazze'den çıkartılan bir başka bebeğin annesi Sundus el-Kurd ise 22 Ekim 2023'de uğradıkları İsrail saldırısında ağır şekilde yaralandığını ve yapılan ilk ameliyatların ardından o esnada 8 aylık hamile olduğu için doktorların bebeği almaya karar verdiğini anlattı.

Kızının ilk başta yoğun bakıma alındığını, durumu iyileşip de yenidoğan ünitesine alınacağı vakit ise İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ni kuşattığını ve hastanenin boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

Kendisinin de başka bir hastaneye nakledildiğini ve tedavisine orada devem edildiğini aktaran Filistinli anne, birkaç ay sonra prematüre bebeklerden 2'sinin öldüğü haberini aldıklarını ve kızı aralarında olabilir diye basında yayınlanan fotoğraflara bakmaya başladığını ifade etti.

"Bir yıl boyunca kızım yaşıyor mu yaşamıyor mu, diyerek umutla umutsuzluk arasında gidip geldik. Hiçbir bilgimiz yoktu." diyen acılı anne, Kızılhaç, BAE Hastanesi ve sonra da Mısır'daki Ariş Hastanesi kayıtlarına ulaştıklarını ve kızının yaşadığını öğrendiklerini belirtti."

Anne Kurd, "Bugün 2,5 yıl sonra kızımla bir araya geleceğim. Korku ve sevinçle karışık tarifsiz duygular içindeyim. İnşallah kızım da bizi tanır. Ona güzel elbiseler getirdim. Kızım en güzel şekilde görünsün istiyorum." şeklinde konuştu.

"Mısır'a nakledilen bebeklerin sayısı 15 idi, 4'ü öldü, 11'i geri döndü"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra ise Gazze'ye getirilen bebeklerin 2,5 yıl önce yaşadığı zorluklarla ilgili bilgi verdi.

Ferra, İsrail'in Şifa Hastanesini ablukaya almasıyla yenidoğan ünitesinde elektriklerin kesildiğini ve prematüre bebeklerin bir kısmının hayatını kaybettiğini, bir kısmının da çok ilkel yollarla cerrahi bölümüne nakledildiğini anlattı.

Ferra, "Cerrahi bölümünde çok ilkel yöntemlerle, kumaşlarla ve alüminyumlarla vücut sıcaklıklarını korumaya çalıştık. Bu çocukların hayatı büyük tehlikedeydi. Mısır'a nakledildiler. Çocukların sayısı 15 idi, 4'ü öldü, 11'i geri döndü. Anneler ile bu çocuklar arasındaki ilk buluşma çok duygu yüklüydü ve bu da kameralara yansıdı." dedi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2,5 Yıl Sonra Anne-Baba ile Buluşma - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 11:08:23. #.0.4#
SON DAKİKA: 2,5 Yıl Sonra Anne-Baba ile Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.