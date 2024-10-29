2. Abdülhamit\'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar\'ın son anlarını canlandırdı

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Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

İsrail ordusunun bir binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarına ilişkin görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

SİNVAR'IN SON ANLARI CANLANDIRDI

Koltukta oturduğu sırada kendisine doğru yaklaşan drona elindeki sopayla vurmaya çalışan Sinvar'ın o anları büyük ses getirirken II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun katıldığı bir etkinlikte canlandırdığı görüntü tartışmaları da beraberinde getirdi.

"BRE CAHİLLER..."

Osmanoğlu'nun alay eder gibi tavır takındığını iddia eden çok sayıda kullanıcı tepki yorumları yağdırdı. Yeniden Refah Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Osmanoğlu ise gelen eleştirilere X hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Osmanoğlu "Bre Cahiller! Geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimize Destek Platformunun düzenlemiş olduğu Filistin gecesine katılım gerçekleştirdim.

"SOPA FIRLATARAK CİHADA DEVAM ETMİŞTİR"

Katılımcılar arasında Şehid İsmail Heniyye'nin oğlu, Hamas Hareketi Ofisi ve Yahya Sinvar'ın Sekreteri, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz , İhvan Hareketi'nden Muhammed Mursi'nin Hocası ünlü alim Abdulhalik eş-Şerif, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri vardı. Programda Şehid Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadetine dair bir canlandırma köşesi hazırlandı. Şehadeti bir Ümmete ilham olan Rahmetli Sinvarı son anlarında hâla bir drone sopa fırlatarak Cihada devam etmiştir. Maksadımız kendisinin hatırasını yaşatmaktır.

Dünyada Zulümün, Adaletsizliğin bu kadar kol gezdiği devirde bir şekilde oradaki insanlara destek olabilmek adına yaptığımızı , bazı kesimler başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Kendileri çekirdek çitlemeye devam edebilir , malum kahve zincirlerine gidip bu zulüme alkış tutabilirler. Ne diyelim it ürür kervan yürür.

BEN ŞAHSIMDA OSMANLIYIM VE OSMANLI OLARAK HER YERDE HER PLATFORMA BU ZULÜM BİTENE KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM."