2. Abdülhamit'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı - Son Dakika
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2. Abdülhamit'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı

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II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, İsrail ordusu tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı. Sinvar'ın elindeki sopayla drona vurduğu anları taklit eden Osmanoğlu, görüntüler üzerinden kendisine tepki gösterenlere sert sözlerle yanıt verdi.

29.10.2024 14:52
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İsrail ordusunun bir binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarına ilişkin görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

SİNVAR'IN SON ANLARI CANLANDIRDI

Koltukta oturduğu sırada kendisine doğru yaklaşan drona elindeki sopayla vurmaya çalışan Sinvar'ın o anları büyük ses getirirken II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun katıldığı bir etkinlikte canlandırdığı görüntü tartışmaları da beraberinde getirdi.

"BRE CAHİLLER..."

Osmanoğlu'nun alay eder gibi tavır takındığını iddia eden çok sayıda kullanıcı tepki yorumları yağdırdı. Yeniden Refah Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Osmanoğlu ise gelen eleştirilere X hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Osmanoğlu "Bre Cahiller! Geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimize Destek Platformunun düzenlemiş olduğu Filistin gecesine katılım gerçekleştirdim.

"SOPA FIRLATARAK CİHADA DEVAM ETMİŞTİR"

Katılımcılar arasında Şehid İsmail Heniyye'nin oğlu, Hamas Hareketi Ofisi ve Yahya Sinvar'ın Sekreteri, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz , İhvan Hareketi'nden Muhammed Mursi'nin Hocası ünlü alim Abdulhalik eş-Şerif, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri vardı. Programda Şehid Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadetine dair bir canlandırma köşesi hazırlandı. Şehadeti bir Ümmete ilham olan Rahmetli Sinvarı son anlarında hâla bir drone sopa fırlatarak Cihada devam etmiştir. Maksadımız kendisinin hatırasını yaşatmaktır.

Dünyada Zulümün, Adaletsizliğin bu kadar kol gezdiği devirde bir şekilde oradaki insanlara destek olabilmek adına yaptığımızı , bazı kesimler başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Kendileri çekirdek çitlemeye devam edebilir , malum kahve zincirlerine gidip bu zulüme alkış tutabilirler. Ne diyelim it ürür kervan yürür.

BEN ŞAHSIMDA OSMANLIYIM VE OSMANLI OLARAK HER YERDE HER PLATFORMA BU ZULÜM BİTENE KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM."

2. Abdülhamit'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı
2. Abdülhamit\'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar\'ın son anlarını canlandırdı

Yahya Sinvar, Kayıhan, Güncel, İsrail, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Abdülhamit'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Koray ERDOGAN:
    Yaşasın Osmanlı’nın torunları 87 126 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Kendisi cahil olmasaydı o hareketi yapmazdı 123 50 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Adam tıpkı dedeleri gibi bir kahramanı canlandırmış..Haçlıların torunları bu durumu sevmez 65 91 Yanıtla
  • Nadim Sevimli:
    Allahım sen bizi neden cahillerle sınıyorsun 109 36 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Hanedanın torunu felan kalmadı, bunlar siyasal İslam sayesinde torun moruk ayağında alakası bile yok araştırın görün 70 25 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Tuhaflıklar 73 12 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Sesli güldüm :D güzel ve komik parodi 42 17 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    "bre" önemli aga.Şahsen ben bre demese inanmam hünkarın torunu olduğuna 42 8 Yanıtla
  • Zafer El:
    eli yüzü niye sarılı biraz yapmacık gibi geldi yanında silah yokmuydu onlarca koruma ile birlikte bir sopayami kaldı birileri milletin aklı ile alay ediyor iyi bir filim oynuyorlar ya hadi hayırlısı 21 26 Yanıtla
  • Onur Deveci:
    Şu Tipi görünce Atatürk'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Düşünün O olmasaydı buna padişahım diyecektik.... 16 3 Yanıtla
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