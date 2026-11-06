2. İdare Mahkemesi, Şerefiye Sarnıcı\'nın Vakıflar\'a teslimine 10 günlük durdurma verdi

(İSTANBUL) İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İBB'ye bağlı Kültür A.Ş. işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı'nın İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teslimine ilişkin kararın yürütmesini 10 gün süreyle durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin tarihi dokusu içinde yaklaşık 1.600 yıllık geçmişi ve benzersiz atmosferi ile geçmişten günümüze uzanan Şerefiye Sarnıcı'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 TL giriş ücretiyle kapılarını açtığını 17 Eylül'de duyurmuştu.

Yerebatan Sarnıcı'nda olduğu gibi Şerefiye Sarnıcı'nın da bugün itibarıyla İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilmesine ilişkin Fatih Kaymakamlığı yazısı geçtiğimiz günlerde İBB'ye ulaştı. Teslime karşı çıkan İBB de konuyu mahkemeye taşıdı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi dün aldığı kararla 10 gün süreyle durdurdu. Mahkemenin 5 Kasım tarihli kararında, "Dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağının, davacının iddiaları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklığa kavuşturularak, dava konusu işlem ile dayanağını teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı işlem dosyasının (tebliğ/tebellüğ evrakları dahil) okunaklı bir suretinin dava dosyasına gönderilmesinin istenilmesine, olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten veya savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine..." ifadeleri yer aldı.

ŞEREFİYE SARNICI HAKKINDA

İBB Kültür A.Ş kayıtlarında Şerefiye Sarnıcı ile ilgili şu bilgilere yer alıyor:

"1.600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un Tarihi Yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından olan Şerefiye Sarnıcı'nın, bir yapım kitabesi bulunmamakla birlikte mimari özelliklerinden yola çıkılarak 2. Theodosius (408 - 450) döneminde yapıldığı öngörülüyor. İstanbul'un su kaynaklarının yetersizliğinin yanı sıra nüfus yoğunluğu ve yaşanan kuşatmalar nedeniyle, suyun depolanacağı yapılara ihtiyaç duyulmuştur. Yüzyıllar boyunca şehrin su depoları olarak açık ve kapalı sarnıçlar kullanılırken; Şerefiye ve Yerebatan gibi görkemli kapalı sarnıçların ağırlıklı olarak Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos banyolarına su sağladığı biliniyor. Yaklaşık 24 metreye 40 metre bir alan üzerine inşa edilen ve tavan yüksekliği 11 metreyi bulan Şerefiye Sarnıcı'nın içinde 45 adet yelken tonoz ve 32 adet sütun bulunuyor. Üzerlerinde impost bloklar taşıyan Korinth üslubundaki başlıkların tümü sarnıca özel olarak Marmara Adası mermerinden yapılmıştır. Başlıklar akantus (ayı pençesi) yaprakları ile bezelidir. Yapının iç duvarları su geçirmez sıva ile kaplanmıştır ve köşeleri su basıncına dayanması için kavislidir. Duvar kalınlığı ise yaklaşık 2,5 metredir."