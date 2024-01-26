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20 İlde Sibergöz-16 Operasyonu: 35 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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20 İlde Sibergöz-16 Operasyonu: 35 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ankara merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonunda çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçlanan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin cep telefonlarında çocuk pornografisi içeriklerine rastlandığı ve çocuk pornografisi paylaşım gruplarının belirlendiği tespit edildi.

20 İlde Sibergöz-16 Operasyonu: 35 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
26.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:53
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ANKARA merkezli 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi. Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 20 İlde Sibergöz-16 Operasyonu: 35 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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