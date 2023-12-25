 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023'te Almanya ve Avrupa'ya ilticalar rekor seviyede artış kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

2023'te Almanya ve Avrupa'ya ilticalar rekor seviyede artış kaydetti

2023 yılında Almanya ve Avrupa'ya yapılan sığınma başvurularında büyük ölçüde artış kaydedildi. Avrupa Birliği (AB) İltica Ajansı Direktörü Nina Gregori, 2023'teki iltica sayılarının toplamda bir milyonun üstünde olduğunu açıkladı. Almanya en çok sığınma başvurusu yapılan ülke olurken, Ukrayna'dan gelen sığınmacı sayısı da arttı.

2023\'te Almanya ve Avrupa\'ya ilticalar rekor seviyede artış kaydetti
25.12.2023 - 16:27,
Abone Ol

2023'te Almanya ve Avrupa'ya ilticalar rekor seviyede artış kaydetti. Gregori, "AB'ye ilticalar 1 milyonun çok üstünde" açıklamasında bulundu.2023 yılında Almanya ve Avrupa'ya yapılan sığınma başvurularında büyük ölçüde artış kaydedildi. Avrupa Birliği (AB) İltica Ajansı Direktörü Nina Gregori, Alman yayınevi grubu Funke Medya'ya yaptığı açıklamada 2023'teki iltica sayılarının toplamda bir milyonun üstünde olduğunu söyledi. Gregori, sadece Ekim ayında 123 bin yeni sığınma basvurusu yapıldığını, bu sayının da, son yedi yılda, bir ayda kayda geçen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan iltica sayılarında azalma beklenmediğini de belirten Gregori, bunun aksine artacağından yola çıktıklarını ifade ederek, "Etrafımızdaki bütün dünya giderek daha da istikrarsız bir hal alıyor. 2024 yılında ve daha sonra da korunma arayan sığınmacı sayısı azalmayacak, hatta kısmen daha da artacak. 2024 zorlu bir sene olacak" dedi. Funke Medya Grubu'nun AB İltica Ajansı'na dayandırdığı verilere göre Ekim 2023 sonu itibarı ile Birlik üyesi ülkelere yapılan sığınma başvurusu sayısı resmi olarak 937 bin oldu. Bu da önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış anlamına geliyor.

Almanya en çok sığınma basvurusu yapılan ülke

Almanya Göç ve İltica Dairesi (BAMF) da Kasım 2023 sonu itibarı ile Almanya'ya bu yıl yapılan iltica başvurusu sayısının resmi olarak 325 bin 801 olduğunu duyurdu. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52'lik bir artışa tekabül ediyor. Bunlardan 304 bin 581'ini ilk kez iltica edenler oluşturdu.

AB İltica Ajansı'nın açıklamasına göre Almanya sığınmacıların gitmek istediği öncelikli ülke olma özelliğine sahip. Ekim ayında 27 AB üyesi ülkede yapılan sığınma başvurularının yüzde 27'si Almanya'da yapıldı. Bu da Fransa ve İtalya'da yapılan toplam başvurularda daha fazla başvurunun Almaya'Ya yapıldığını gösteriyor. AB içinde ilticalarda Almanya birinci sıradaki ülke olurken onu Fransa ve İtalya izliyor. Bu yıl Almanya'ya gelip ilk kez sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 55 bin 354 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2022'nin aynı döneminde 19 bin 754 olmuştu. Bu da Türkiye'den ilticalarda yüzde 180,2 artış olduğunu gösteriyor.

Bu arada söz konusu iltica sayılarına Rusya'nın saldırısıyla yaklaşık iki yıl önce başlayan Ukrayna Savaşı'ndan kaçıp gelen Ukraynalı sığınmacılar dahil değil. AB İltica Ajansı Direktörü Gregori, onlara dair rakamlarda da artış kaydedildiğini belirtti.

Gregori'nin açıklamasına göre Ekim ayı itibarı ile AB üyesi ülkelerdeki Ukraynalı savaş mültecisi sayısı 4 milyon 160 bin olarak kayıtlara geçti. Bu sayı da senenin başından bu yana 320 bin artış anlamına geliyor. 1 milyon 170 bin ile en çok Ukraynalı kabul eden AB ülkesi Almanya.

Avrupa gibi Almanya'da da Ukraynalılar özel korunma statüsüne sahip ve diğer mültecilerden farklı olarak Ukrayna'daki savaştan kaçarak geldiklerini beyan ettiklerinde bir Alman vatandaşının sahip olduğu bütün destek ve yardımlardan faydalanma hakkında kavuşabiliyor. Almanya'dan sonra en çok Ukraynalı savaş mültecisi yaşayan ülke 957 bin kişi ile Polonya.

AFP,DW/ ETO,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Almanya, Avrupa Birliği, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023'te Almanya ve Avrupa'ya ilticalar rekor seviyede artış kaydetti - Son Dakika


15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:51:50. #1.11#
SON DAKİKA: 2023'te Almanya ve Avrupa'ya ilticalar rekor seviyede artış kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement