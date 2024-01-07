2023\'te en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.

Geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 193 bin 622 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 135 bin 645 adetle Renault ve 102 bin 380 satışla Ford takip etti.

Volkswagen 88 bin 776 satışla dördüncü ve Peugeot 78 bin 632 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarının ilk 5'i

Otomobil satışları ele alındığında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka 125 bin 348 ile yine Fiat oldu. Fiat'ı 117 bin 491 satışla Renault ve 71 bin 93 satışla Volkswagen izledi.

Opel, 61 bin 57 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot da 58 bin 549 satışla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışları

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde, geçen yıl Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Togg'un teslimatları 19 bin 583 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 12 bin 150 oldu.

Lüks otomobil grubunda geçen yıl 1158 Porsche, 533 Maserati, 507 Lexus, 121 Jaguar, 36 Bentley, 25 Ferrari, 23 Aston Martin ve 22 de Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Çin markalarının satışları

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlendi. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansıdı. Türkiye otomotiv pazarında dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK ve BYD gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.

Chery, 40 bin 590 adetlik satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, ardından 14 bin 458 adetle MG ve 2 bin 541 satışla da Skywell sıralandı. Pazara yeni giriş yapan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD'nin tek modeli Atto 3 ile satışları 839 adet olurken, Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin ise 19 adet olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen yıl 71 bin 444 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 68 bin 274 satışla Fiat ve 20 bin 83 satışla Peugeot izledi.

Renault, 18 bin 154 satışla dördüncü ve Volkswagen 17 bin 683 satışla beşinci oldu.

2023 yılında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: 2023 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 2.097 2.097 0 0 0 0 2.097 2.097 ASTON MARTIN 0 23 23 0 0 0 0 23 23 AUDI 0 22.878 22.878 0 0 0 0 22.878 22.878 BENTLEY 0 36 36 0 0 0 0 36 36 BMW 0 23.801 23.801 0 0 0 0 23.801 23.801 BYD 0 839 839 0 0 0 0 839 839 CHERY 0 40.590 40.590 0 0 0 0 40.590 40.590 CITROEN 0 45.395 45.395 0 17.758 17.758 0 63.153 63.153 CUPRA 0 10.165 10.165 0 0 0 0 10.165 10.165 DACIA 0 41.339 41.339 0 0 0 0 41.339 41.339 DFSK 0 6 6 0 5 5 0 11 11 DS 0 3.511 3.511 0 0 0 0 3.511 3.511 FERRARI 0 25 25 0 0 0 0 25 25 FIAT 124.143 1.205 125.348 52.386 15.888 68.274 176.529 17.093 193.622 FORD 1.339 29.597 30.936 69.176 2.268 71.444 70.515 31.865 102.380 HONDA 0 21.322 21.322 0 0 0 0 21.322 21.322 HONQI 0 19 19 0 0 0 0 19 19 HYUNDAI 39.768 13.088 52.856 0 5.882 5.882 39.768 18.970 58.738 ISUZU 0 0 0 705 1.645 2.350 705 1.645 2.350 IVECO 0 0 0 0 2.927 2.927 0 2.927 2.927 JAGUAR 0 121 121 0 0 0 0 121 121 JEEP 0 3.622 3.622 0 0 0 0 3.622 3.622 KARSAN 0 0 0 278 0 278 278 0 278 KIA 0 20.629 20.629 0 2.710 2.710 0 23.339 23.339 LAMBORGHINI 0 22 22 0 0 0 0 22 22 LAND ROVER 0 2.451 2.451 0 645 645 0 3.096 3.096 LEAPMOTOR 0 355 355 0 0 0 0 355 355 LEXUS 0 507 507 0 0 0 0 507 507 MASERATI 0 533 533 0 0 0 0 533 533 MAXUS 0 0 0 0 112 112 0 112 112 MAZDA 0 203 203 0 0 0 0 203 203 MERCEDES-BENZ 0 24.646 24.646 0 9.294 9.294 0 33.940 33.940 MG 0 14.458 14.458 0 0 0 0 14.458 14.458 MINI 0 2.633 2.633 0 0 0 0 2.633 2.633 MITSUBISHI 0 208 208 0 163 163 0 371 371 NISSAN 0 21.278 21.278 0 0 0 0 21.278 21.278 OPEL 0 61.057 61.057 0 12.808 12.808 0 73.865 73.865 PEUGEOT 0 58.549 58.549 0 20.083 20.083 0 78.632 78.632 PORSCHE 0 1.158 1.158 0 0 0 0 1.158 1.158 RENAULT 93.468 24.023 117.491 0 18.154 18.154 93.468 42.177 135.645 SEAT 0 10.929 10.929 0 0 0 0 10.929 10.929 SERES 0 289 289 0 0 0 0 289 289 SKODA 0 35.041 35.041 0 0 0 0 35.041 35.041 SKYWELL 0 2.541 2.541 0 0 0 0 2.541 2.541 SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSANGYONG 0 1.149 1.149 0 1.068 1.068 0 2.217 2.217 SUBARU 0 966 966 0 0 0 0 966 966 SUZUKI 0 5.378 5.378 0 0 0 0 5.378 5.378 TESLA 0 12.150 12.150 0 0 0 0 12.150 12.150 TOGG 19.583 0 19.583 0 0 0 19.583 0 19.583 TOYOTA 33.051 12.418 45.469 0 13.656 13.656 33.051 26.074 59.125 VOLKSWAGEN 0 71.093 71.093 0 17.683 17.683 0 88.776 88.776 VOLVO 0 11.646 11.646 0 0 0 0 11.646 11.646 TOPLAM: 311.352 655.989 967.341 122.545 142.749 265.294 433.897 798.738 1.232.635

Kaynak: AA