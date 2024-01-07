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2023'te en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Son Dakika
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2023'te en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi.

2023\'te en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
07.01.2024 - 11:03,
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.

Geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 193 bin 622 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 135 bin 645 adetle Renault ve 102 bin 380 satışla Ford takip etti.

Volkswagen 88 bin 776 satışla dördüncü ve Peugeot 78 bin 632 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarının ilk 5'i

Otomobil satışları ele alındığında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka 125 bin 348 ile yine Fiat oldu. Fiat'ı 117 bin 491 satışla Renault ve 71 bin 93 satışla Volkswagen izledi.

Opel, 61 bin 57 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot da 58 bin 549 satışla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışları

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde, geçen yıl Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Togg'un teslimatları 19 bin 583 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 12 bin 150 oldu.

Lüks otomobil grubunda geçen yıl 1158 Porsche, 533 Maserati, 507 Lexus, 121 Jaguar, 36 Bentley, 25 Ferrari, 23 Aston Martin ve 22 de Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Çin markalarının satışları

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlendi. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansıdı. Türkiye otomotiv pazarında dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK ve BYD gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.

Chery, 40 bin 590 adetlik satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, ardından 14 bin 458 adetle MG ve 2 bin 541 satışla da Skywell sıralandı. Pazara yeni giriş yapan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD'nin tek modeli Atto 3 ile satışları 839 adet olurken, Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin ise 19 adet olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen yıl 71 bin 444 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 68 bin 274 satışla Fiat ve 20 bin 83 satışla Peugeot izledi.

Renault, 18 bin 154 satışla dördüncü ve Volkswagen 17 bin 683 satışla beşinci oldu.

2023 yılında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: 2023
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO02.0972.09700002.0972.097
ASTON MARTIN0232300002323
AUDI022.87822.878000022.87822.878
BENTLEY0363600003636
BMW023.80123.801000023.80123.801
BYD08398390000839839
CHERY040.59040.590000040.59040.590
CITROEN045.39545.395017.75817.758063.15363.153
CUPRA010.16510.165000010.16510.165
DACIA041.33941.339000041.33941.339
DFSK06605501111
DS03.5113.51100003.5113.511
FERRARI0252500002525
FIAT124.1431.205125.34852.38615.88868.274176.52917.093193.622
FORD1.33929.59730.93669.1762.26871.44470.51531.865102.380
HONDA021.32221.322000021.32221.322
HONQI0191900001919
HYUNDAI39.76813.08852.85605.8825.88239.76818.97058.738
ISUZU0007051.6452.3507051.6452.350
IVECO00002.9272.92702.9272.927
JAGUAR01211210000121121
JEEP03.6223.62200003.6223.622
KARSAN00027802782780278
KIA020.62920.62902.7102.710023.33923.339
LAMBORGHINI0222200002222
LAND ROVER02.4512.451064564503.0963.096
LEAPMOTOR03553550000355355
LEXUS05075070000507507
MASERATI05335330000533533
MAXUS00001121120112112
MAZDA02032030000203203
MERCEDES-BENZ024.64624.64609.2949.294033.94033.940
MG014.45814.458000014.45814.458
MINI02.6332.63300002.6332.633
MITSUBISHI020820801631630371371
NISSAN021.27821.278000021.27821.278
OPEL061.05761.057012.80812.808073.86573.865
PEUGEOT058.54958.549020.08320.083078.63278.632
PORSCHE01.1581.15800001.1581.158
RENAULT93.46824.023117.491018.15418.15493.46842.177135.645
SEAT010.92910.929000010.92910.929
SERES02892890000289289
SKODA035.04135.041000035.04135.041
SKYWELL02.5412.54100002.5412.541
SMART000000000
SSANGYONG01.1491.14901.0681.06802.2172.217
SUBARU09669660000966966
SUZUKI05.3785.37800005.3785.378
TESLA012.15012.150000012.15012.150
TOGG19.583019.58300019.583019.583
TOYOTA33.05112.41845.469013.65613.65633.05126.07459.125
VOLKSWAGEN071.09371.093017.68317.683088.77688.776
VOLVO011.64611.646000011.64611.646

TOPLAM: 311.352655.989967.341122.545142.749265.294433.897798.7381.232.635

Kaynak: AA
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Türkiye, Renault, Ford, Güncel, Son Dakika

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