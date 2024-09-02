2024-2025 Adli Yılı Açılış Törenleri Gerçekleştirilecek

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09.30- İzmir Adliyesi'nde 2024-2025 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla açılış töreni gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

10.00-14.00-16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne ve parti genel merkezinde düzenlenecek kapalı grup toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

10.00-14.00-19.00 - 2024-2025 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek, Yargıtay Başkanlığı Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2023 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı açıklayacak. (ANKARA)

10.00- 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi ile ilkokul ve ortaokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar açılıyor. Öğrenciler ve velileri için bu hafta okula uyum etkinlikleri düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.00 - İstanbul Barosu, adli yılın başlaması dolayısıyla Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.30- İzmir Barosu adli yılın başlaması dolayısıyla İzmir Adliyesi önünde açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

13.00- Büro Emekçileri Sendikası "Yargıda adalet istiyoruz" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

14.00 - Depremzede Döne Kaya, 16'ncı adalet nöbetini Madenci Anıtı önünde gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

14.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

15.00 - İstanbul Beyoğlu Belediyesi uyum programı kapsamında okullar açılırken "Beslenme Saati" programı başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)