2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavına 171 Bin 655 Aday Başvurdu - Son Dakika
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2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavına 171 Bin 655 Aday Başvurdu

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavına 171 Bin 655 Aday Başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına 171 bin 655 adayın başvurduğunu açıkladı. Sınavlar 20-21 Temmuz tarihlerinde 30 il ve 35 sınav merkezinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 23 Ağustos'ta açıklanacak.

19.07.2024 12:01
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ÖLÇE, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi oturumlarına 171 bin 655 adayın başvurduğunu belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi uygulaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy, "2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 20 Temmuz saat 10.15'te başlayacak, sınav 150 dakika sürecek ve 12.45'te sona erecek. 2'nci oturum (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te başlayacak, sınav 150 dakika sürecek ve 17.15'te sona erecek. 3'üncü oturum ise (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te başlayacak, sınav 160 dakika sürecek ve 12.55'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklar. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanacak. Testler 40'ar sorudan oluşacak. İstatistik testinde adaylara 60 dakika cevaplama süresi, diğer testlerde 50'şer dakika cevaplama süresi verilecek" dedi.

30 İLDE YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Ersoy, 30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurduğunu söyleyerek, "Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak" dedi.

Alan Bilgisi oturumlarına 346 engelli adayın başvurduğunu belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 436 adayın bu haktan yararlandığını belirtti. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak 2024-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylara başarılar diledi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Sınav sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Kaynak: DHA

Bayram Ali Ersoy, Ösym, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavına 171 Bin 655 Aday Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavına 171 Bin 655 Aday Başvurdu - Son Dakika
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