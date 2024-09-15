2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Beypazarı\'nda Yapıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024- Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de yapıldı.

İlçede yaklaşık 1850 adayın katıldığı sınav, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6 okulda gerçekleştirildi.

Sınav, saat 10.15'te başladı. Adayların saat 10.00'dan sonra alınmadığı sınav binalarının çevrelerinde sessizlik olması için polis ekiplerince önlem alındı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Saat 12.25'te sona eren sınav süresince bazı adayların yakınları, sınav merkezlerinin dışında bekledi.