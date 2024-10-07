2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika
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2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

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Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Tıp Ödülü, bu yıl mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi alanındaki çalışmalarıyla ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi. Bu keşif, gen düzenlemesinde tamamen yeni bir boyut ortaya koyuyor. MikroRNA'lar, organizmaların nasıl gelişip işlev gördüğü konusunda temel bir öneme sahip olduklarını kanıtlıyor.

07.10.2024 13:22  Güncelleme: 13:54
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2024 Nobel Tıp Ödülü'ne "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun layık görüldü. 2024 yılının Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu. 2024 Nobel Tıp Ödülü'ne "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun layık görüldü. Farklı hücre tiplerinin nasıl geliştiğiyle ilgilenen Victor Ambros ve Gary Ruvkun, gen düzenlemesinde önemli bir rol oynayan yeni bir minik RNA molekülü sınıfı olan mikroRNA'yı keşfetti. Böylece iki bilim insanı, tamamen yeni bir gen düzenleme ilkesini ortaya çıkardı. İnsan genomunun binden fazla mikroRNA kodladığı biliniyor.

2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

AMBROS VE RUVKUN KİMDİR?

Victor R. Ambros, ABD'nin, New Hampshire eyaletinde 1953'te dünyaya geldi. Lisans derecesini 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) biyoloji alanında tamamlayan Ambros, doktorasını 1979 yılında aynı üniversiteden aldı. Ambros, 2008'den bu yana Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor. ABD'nin California eyaletinde 1952'de doğan Gary Ruvkun, lisans eğitimini 1973'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde tamamladı. Ruvkun, doktorasını "bakteriyel azot fiksasyon genleri" çalışmalarıyla Harvard Üniversitesi'nden aldı. Ruvkun, Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olarak görev yapıyor. 2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verilmişti.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor. Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor. Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi. Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor. Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika

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