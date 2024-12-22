2024 Yılında Türkiye'de 4.579 Gemi Denetlendi - Son Dakika
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2024 Yılında Türkiye'de 4.579 Gemi Denetlendi

2024 Yılında Türkiye\'de 4.579 Gemi Denetlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında toplamda 4.579 geminin denetlendiğini ve Türk gemilerinin uluslararası arenada prestijinin arttığını açıkladı. Gemilerin denetimleri, deniz emniyeti ve çevresel güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

22.12.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında 2 bin 977 yabancı bayraklı, 1191 uluslararası ve 411 ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemi olmak üzere toplam 4 bin 579 gemi denetlediklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren liman başkanlıkları tarafından yapılan gemi denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, ticari gemiler başta olmak üzere denizlerde can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak adına gemi denetimlerini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Uraloğlu, liman ve bayrak devletlerinin denetim mekanizmalarının hem deniz emniyetinde hem de çevresel güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynadığını vurgulayarak, gemi denetimlerinde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) prosedürlerinin uygulandığını ifade etti.

'GEMİLERİMİZİN SEFERDEN ALIKONULMALARINI ÖNLÜYOR'

Türkiye'de gemi denetimlerinin 21 bölgede 71 liman başkanlığı tarafından yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "Liman başkanlıklarımız, Türk bayraklı gemilerin performanslarını günlük olarak analiz ederek yapmış olduğu risk analizi sayesinde gemilerimizin yurt dışı limanlarında seferden alıkonulmalarını önlüyor. 2024'ün ilk 11 ayında uluslararası sefer yapan 1191 Türk bayraklı gemimizi denetledik. Bu denetimler, risk bazlı denetim sistemlerinin denetim süreçlerini iyileştiren önemli bir uygulamadır" dedi.

Türkiye'nin üyesi olduğu memorandumlar kapsamında Türk limanlarında yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Akdeniz Memorandumu ve Karadeniz Memorandumu kapsamında 2024 yılında 2 bin 977 yabancı bayraklı gemiye liman devleti denetimi yapıldığını bildirdi. Bu denetimlerde 141 gemiye eksiklikleri nedeniyle seferden alıkonulma işlemi yapıldığını belirten Uraloğlu, "Akdeniz çanağındaki üye devletlerin de içinde bulunduğu denetimlerin yüzde 40'ı bizim ülkemizde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'TÜRK BAYRAKLI GEMİLER PRESTİJLİ SINIFLAR ARASINA DAHİL OLDU'

Deniz ticaretinin dinamik yapısını korumak ve emniyet farkındalığını artırmak için zaman zaman denetim kampanyaları düzenlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihleri arasında limanlarımıza uğrak yapan 30 yaş üstü uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemilere gerçekleştirdiğimiz 'Yoğunlaştırılmış Liman Devleti Denetimi Kampanyası' kapsamında 172 gemiyi denetledik. Bu gemilerin 53'ünü çeşitli eksikliklerinden dolayı seferden alıkoyduk. Seferden alıkoyulan gemilerden 16'sı tersanelere gönderildi ve bu gemilerin 4'ü söküme gitti. Sadece uluslararası değil aynı zamanda ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemilerde de denetimlerin yapılıyor. 2024 yılında 411 gemiye program dışı denetim gerçekleştirdik. Böylece yıl içinde toplam 4 bin 579 gemiye denetim gerçekleştirmiş olduk. Yapılan denetimler gemi filosunun performansının artırılmasına ve gemi emniyetinin üst seviyeye yükseltilmesine öncülük etmiştir. Çalışmalarımız sayesinde Türkiye 2008'den itibaren Paris MoU'nun, 2022'den itibaren de Tokyo Mou'nun Beyaz Listesi'nde yer almaya başlamıştır. Son olarak ülkemiz 2023'te ABD Yüksek Risk Hedef Bayrak Listesinden çıkarak Türk bayraklı gemiler için prestijli sınıflar arasına dahil olmuştur. Ülkemizin denizcilik sektöründe uluslararası arenada üst sıralarda bulunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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