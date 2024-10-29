2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Bütçe Teklifi için görüşmeler yarın saat 10.00'da başlayacak.

29.10.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin genel üzerindeki görüşmeler yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. Komisyondaki görüşmeler, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.

2025 yılı bütçesi için maraton yarın başlıyor. 2025 yılı bütçe görüşme takvimine göre; 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. TBMM'nin bütçesi ise 31 Ekim Perşembe günü görüşülecek.

Komisyondaki bütçe görüşmeleri, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, aralık ayında Genel Kurul gündemine gelecek ve yıl bitmeden yasalaşacak.

Bütçe görüşme takvimine göre program şöyle:

30 Ekim                                  Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler

31 Ekim  Perşembe                  TBMM

5 Kasım Salı Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba                   Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe                   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma                         Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı                           Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba                  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe                  Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma                        Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı                           Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba                  İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe                  Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma                        Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi                   Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı                          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba                 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe                 Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma                       Cumhurbaşkanlığı

2025 yılı Gelir Bütçesi

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Maddeleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Maddeleri

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: 2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.