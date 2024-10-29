2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

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(ANKARA) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin genel üzerindeki görüşmeler yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. Komisyondaki görüşmeler, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.

2025 yılı bütçesi için maraton yarın başlıyor. 2025 yılı bütçe görüşme takvimine göre; 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. TBMM'nin bütçesi ise 31 Ekim Perşembe günü görüşülecek.

Komisyondaki bütçe görüşmeleri, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, aralık ayında Genel Kurul gündemine gelecek ve yıl bitmeden yasalaşacak.

Bütçe görüşme takvimine göre program şöyle:

30 Ekim Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler

31 Ekim Perşembe TBMM

5 Kasım Salı Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma Cumhurbaşkanlığı

2025 yılı Gelir Bütçesi

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Maddeleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Maddeleri