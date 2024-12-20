2025 Bütçe Görüşmeleri Tamamlanıyor - Son Dakika
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2025 Bütçe Görüşmeleri Tamamlanıyor

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TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri yoğun bir mesai sonrası bugün sona eriyor.

20.12.2024 16:15
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık'ta başlayan 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri bugün tamamlanıyor. Genel Kurul'un bugünkü birleşimini yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "9 Aralık tarihinden itibaren Genel Kurul çalışmaları başladı. Çok yoğun bir mesai harcandı ve dün itibarıyla 11 birleşim ve 69 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 169 saat Genel Kurul'da mesai yapıldı ve bin 285 sayfa tutanak tutuldu. Fevkalade yoğun bir mesai sonucunda bugün son gününe geldik" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri bugün tamamlanacak. Bugünkü birleşime MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile AK Parti, CHP, Saadet – Gelecek grup başkanvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Bahçeli'nin sadece İYİ Parti ile tokalaşırken ayağa kalkmaması dikkat çekti.

Genel Kurul'da bugün bütçenin tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar yapılacak. Ardından da bütçe oylaması yapılacak.

"TBMM'de de büyük bir olgunlukla bütçe hakkı kullanılmaktadır"

Bütçenin son gününde birleşimi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yönetti. Kurtulmuş, Genel Kurul'u açtıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Milli egemenliğin temsil edildiği parlamentoların demokratik olarak en önemli varlık sebebi bütçe hakkının kullanılmasıdır. Bütçe hakkı parlamentolar tarafından halk adına gelir toplanması, toplanan gelirlerin harcanması konusunda sınırların belirlenmesini temin etmek ve böylece yürütme organına yetki verilmesini sağlamak ve yürütme organının uygulamalarından sonra da sonuçlarını değerlendirmek üzere var olan fevkalade önemli bir haktır. TBMM'de de büyük bir olgunlukla bütçe hakkı kullanılmaktadır.

Bu seneki bütçe görüşmeleri 22 Ekim 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın 2025 yılı bütçesini sunuşu ile başladı. Çok yoğun bir mesai harcandı. 39 gün süren görüşmeler sonunda 21 toplantı ve 81 oturumda yaklaşık 235 saat mesai yapıldı ve 3 bin sayfa tutanak tutuldu. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerimiz sırasında komisyon üyeleri dahil olmak üzere 267 milletvekilimiz söz aldılar ve bin 330 kez söz talepleri karşılandı. Bu TBMM'deki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'inin komisyonda söz aldığı anlamına gelmektedir.

9 Aralık tarihinden itibaren de komisyondaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Genel Kurul çalışmaları başladı. Çok yoğun bir mesai harcandı ve dün itibarıyla 11 birleşim ve 69 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 169 saat Genel Kurul'da mesai yapıldı ve bin 285 sayfa tutanak tutuldu. Fevkalade yoğun bir mesai sonucunda bugün son gününe geldik, hayırlı olsun."

2025 Bütçe Görüşmeleri Tamamlanıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2025 Bütçe Görüşmeleri Tamamlanıyor - Son Dakika

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