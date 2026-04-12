2025\'te Buzul Kaybı Rekoru

12.04.2026 18:20
2025'te dünya genelindeki buzullar 408 gigaton eriyerek deniz seviyesini 1,1 mm yükseltti.

Arşiv fotoğrafta, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın batı kıyısındaki Fox Buzulu görülüyor, 19 Mart 2025. (Fotoğraf: Yang Liu/Xinhua)

MELBOURNE, 12 Nisan (Xinhua) -- Dünya Buzul İzleme Servisi'nin araştırmasına göre, 2025 yılında dünya genelindeki buzullar yaklaşık 408 gigaton erirken, erime küresel deniz seviyesinin yaklaşık 1,1 milimetre yükselmesine neden oldu.

Avustralya'nın Monash Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre araştırma, ölçümlerin başladığı 1975 yılından bu yana 2025 yılının buzul kaybı açısından en kötü altıncı yıl olduğunu gösterdi.

Monash Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve araştırmanın ortak yazarı Levan Tielidze, "En çok buz kaybının yaşandığı altı yılın da son yedi yıl içinde olması, sistemin ne kadar hızlı değiştiğini ortaya koyuyor" dedi

Nature Reviews Earth & Environment dergisinde yayımlanan araştırmada, son on yılda buz kaybında dikkat çekici bir hızlanma yaşandığı ve yıllık kayıpların 20. yüzyılın sonlarında gözlemlenenlerin neredeyse dört katı olduğu belirtildi.

Tielidze sonuçların, devam eden buzul erimesinin büyüklüğüne ve aciliyetine dikkat çektiğini söyledi.

Araştırmaya göre, dünya genelindeki buzullar 1975'ten bu yana yaklaşık 9.600 gigaton eriyerek, deniz seviyesini yaklaşık 26 milimetre yükseltti. Erimenin neredeyse yüzde 80'i ise 2000 yılından sonra meydana geldi.

Araştırmada, 2025 yılında 19 büyük buzul bölgesinin üst üste dördüncü yıl kütle kaybı yaşadığı, en büyük kayıpların ise Batı Kuzey Amerika ve Orta Avrupa'da görüldüğü belirtildi.

Tielidze, "Tek bir derece bile önemli. Küresel ısınmayı azaltmak, gelecekteki buzul kaybı ile bunun etkilerini doğrudan azaltacak" dedi.

Kaynak: Xinhua

