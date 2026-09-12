2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de ziyarete açıldı
2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, cumartesi günü genel ziyaretçilere kapılarını açtı. Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta düzenlenen fuar, pazar günü de ziyaret edilebilecek.
BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, cumartesi günü genel ziyaretçilere kapılarını açtı. Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta düzenlenen fuar, pazar günü de ziyaret edilebilecek.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de ziyarete açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?