21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 kişi tutuklandı

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MERSİN merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 71 şüphelinin 51'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde 'Suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal etmek' suçlarından haksız kazanç sağlayıp devleti zarara uğratan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin'in yanı sıra Hatay, Balıkesir, Manisa, Elazığ, Bursa, Yalova, Şırnak, Bolu, Bitlis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Batman, Adana, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Konya, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan operasyonda 71 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da olduğu öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 75 bin TL, 71 cep telefonu, 61 adet sim kartı, 4 laptop, çok sayıda dijital materyal ile farklı bankalardan alınmış çok sayıda banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 51'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.