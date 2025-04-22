23 Nisan\'da Çocuk Şenliği ve Koltuk Devrimi

YEŞİLAY Genel Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. TRT'de yayınlanan 'Kod Adı Kırlangıç' dizisinin oyuncularının da katıldığı etkinlikte Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, koltuğunu 1 günlüğüne çocuk oyuncu Elif Kurtaran'a devretti. Yeşilay Genel Başkanı olarak açıklama yapan küçük Elif, "İnternet ya da oyun bağımlılığı gibi alışkanlıklar hem zamanımızı alıyor hem de okuldaki başarımızı düşürüyor. İşte bu yüzden, Yeşilay hala bizim için çalışıyor. Peki, sağlıklı ve bağımsız olmak neden bu kadar önemli? Çünkü biz ne kadar güçlü olursak, ülkemiz de o kadar güçlü olur" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Yeşilay Genel Merkezi'nde 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. TRT'de yayınlanan 'Kod Adı Kırlangıç' dizisini oyuncuları Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Haktan Küçükçeşme, Musa Özgeç, Ceylin Selin Arslan, Şeyma Cömert, Kadir Bertan'ın da katıldığı etkinlikte, çocuklar güzel bir gün geçirdi. Etkinlikte Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in koltuğuna ise bir günlüğüne çocuk oyuncu Elif Kurtaran oturdu.

'BİZİM İKİ MESELEMİZ VAR: ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUKLAR'

Koltuk devri sırasında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, bugün Türkiye Yeşilay Cemiyetimizin genel merkezinde büyük bir çocuk etkinliği düzenledik. İki mesele bizim için çok önemli. 23 Nisan ikisini de barındırıyor. Bir tanesi, ulusal egemenlik meselesi. Yeşilay'ın bütün kuruluşu, hikayesi, egemenlik üzerine. Biliyorsunuz, Ulusal Egemenlik Bayramı esasen topraklarımızın egemenliğiyle alakalı bir mesele. Ama biz, topraklarımızın egemenliği kadar, topraklarımız üzerinde yaşayan her bir insanımızın bedeninin, zihninin, kalbinin ve ruhunun egemenliğinin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeşilay, 105 yıldır bu egemenlik ve bağımsızlık için mücadele veriyor. İkinci meselemiz ise çocuklarımız. Bütün çalışmalarımızı insanlarımız için yapıyoruz ama en çok çocuklarımız için yapıyoruz. En çok onları önemsiyor, onlara öncelik veriyoruz. Bu yüzden, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunda, bütün dikkatlerimizi bu yöne doğru çekmemiz gerekiyor" dedi.

'BAĞIMLILIKLAR ÇEŞİTLENDİ'

Bağımlılık sayısının arttığına dikkat çeken Dinç, "Yeşilay 105 yıldır mücadele veriyor. Tabii bağımlılıkla alakalı riskler de arttı. Sizler de zaten görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Bildiğimiz klasik kimyasal bağımlılıkların üzerine bir de davranışsal bağımlılıklar gelmeye başladı. İnternetle ilişkili bağımlılıklar söz konusu. Bu noktada, internetin ve dijital teknolojilerin verimli ve faydalı kullanılmasıyla alakalı çok büyük bir heyecanımız ve teşvikimiz var. Ama kötüye kullanılması, zarar verici şekilde kullanılması konusunda da çok büyük bir hassasiyetimiz bulunuyor. Çünkü bir şeyin faydası ne kadarsa, yanlış kullanıldığında zararı da o kadar büyük olabiliyor. Dolayısıyla dijital teknolojilerle alakalı da böyle bir durum söz konusu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. Ama en çok bu konuda çok güzel mesajlar veren bir ekiple bir araya gelmek istedik. Bize, 'Kod Adı Kırlangıç, çocuklarımıza ve gençlerimize en güncel, en doğru mesajları veren ekip. Onları ağırlarsak çok çok faydalı olur' dediler. Biz de sizleri davet ettik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için verdiğiniz güzel mesajlardan dolayı da çok çok teşekkür ederim. Yeşilay, 105 yıldır devam ediyor. Bizden önce büyüklerimiz gelmiş, hizmet etmiş, Yeşilay bayrağını dalgalandırmışlar. 105 yıldan beri Yeşilay hiç durmamış, hep çalışmış. İnşallah nice yıllar insanımızın sağlığı için çalışmaya devam etsin. İnsanlarımızın bağımsızlığı için çalışmaya devam etsin. ve bu topraklarda, yakın zamanda hepimizin göreceği bir tarihte, bağımlılık problemini çözmüş olarak huzurla, mutlulukla yaşamaya devam edelim. Dolayısıyla, bugün 23 Nisan vesilesiyle çok temsili bir koltuk devri olur. Bizimki hiç temsili değil, direk iş sizde. Dolayısıyla bu bayrağı alın; şimdiden alın, şimdiden Yeşilaycı olun, şimdiden Yeşilay'ın mücadelesine katkıda bulunun, destek verin. Zaten dizi üzerinden onu yapıyorsunuz ama istiyoruz ki biraz daha sesli yapın, biraz daha görünür olun. Her fırsatta aklınıza gelelim. Bu vesile olsun" ifadelerini kullandı.

'YEŞİLAY HALA BİZİM İÇİN ÇALIŞIYOR'

Koltuğu 1 günlüğüne devralan çocuk oyuncu Elif Kurtaran ise, "Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yeşilay'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyorum. Bugün bulunduğum yerde, tam 105 yıldır bağımlılık ve zararlı alışkanlıklara karşı bir savaş veriliyor. Milli Mücadele yıllarında büyüklerimiz cephede vatan savunması yaparken, Yeşilay da bizim sağlığımız ve geleceğimiz için bağımsızlık mücadelesi veriyordu. İnternet ya da oyun bağımlılığı gibi alışkanlıklar hem zamanımızı alıyor hem de okuldaki başarımızı düşürüyor. İşte bu yüzden, Yeşilay hala bizim için çalışıyor. Peki, sağlıklı ve bağımsız olmak neden bu kadar önemli? Çünkü biz ne kadar güçlü olursak, ülkemiz de o kadar güçlü olur. Büyüklerimiz gibi biz de sağlıklı bir yaşam için harekete geçebiliriz" dedi.