 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler - Son Dakika
Üye Girişi

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, İnegölspor mağlubiyeti sonrası hakemlere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Akan, Ankaragücü eski başkanının Halil Umut Meler'e attığı yumruğa atıfta bulunarak, 'Bu hakemler bunları hak ediyor' dedi. Ancak canlı yayında olduğunu fark etmeyen Akan, sözlerinden pişmanlık duydu ve 'kardeş sil bunları' diyerek açıklamalarını tamamladı.

13.01.2024 - 18:56,  Güncelleme: 18:58
Abone Ol

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler

Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e attığı yumruğa atıfta bulunan Bülent Akan, "Bu hakemler bunları hak ediyor" dedi.

İsmail Hakkı SEYMEN/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 20'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, Halil Umut Meler olayını hatırlatarak, "Biz çok üzüldük Ankaragücü'nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki" dedi.

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'ın deplasmandaki 2-0'lık İnegölspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açılamalar dikkat çekti. Hakem Yusuf Aydın'ın kötü yönetim sergilediğini öne sürerek Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e attığı yumruğa atıfta bulunan ve röportaja gergin başlayan Bülent Akan, "Bu hakemler bunları hak ediyor" dedi.

Canlı yayında olduğunu farketmeyen ve sarfettiği sözlerden sonra "kardeş sil bunları" ifadesini kullanan Bülent Akan, şöyle konuştu:

"Penaltı verilmiyor, goller oluyor verilmiyor ne tebriği. Son 5 dakika var, bakın pozisyona penaltı verilmiyor. Gol olsa maç değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü'nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor."

Yaptığı açıklamadan pişmanlık duyan ve kameramana dönerek 'kardeş sil bunları' diyen Bülent Akan, muhabirin 'canlı yayındayız' uyarısından sonra ise "İnegölspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan\'dan şok sözler
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, İnegölspor, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement