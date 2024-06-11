Tekirdağ'da Beton Skandalı: Yapı Denetim Kanuna Muhalefet Davası Açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Beton Skandalı: Yapı Denetim Kanuna Muhalefet Davası Açıldı

TEKİRDAĞ'da 27 dairelik inşaatın betonu için verilen 'uygunluk' raporu sonrası müteahhit İdris Karataş'ın başvurusu üzerine yapılan incelemede, betonların 'kullanılamaz' olduğu ortaya çıkınca;

11.06.2024 13:27
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TEKİRDAĞ'da 27 dairelik inşaatın betonu için verilen 'uygunluk' raporu sonrası müteahhit İdris Karataş'ın başvurusu üzerine yapılan incelemede, betonların 'kullanılamaz' olduğu ortaya çıkınca; betonları satan yapı beton inşaat şirketi yetkilileri Ergün Bakırhan, Feyyaz Esgin, numuneleri inceleyen laboratuvarın sorumluları Sönmez Akgün, Evgin Köse, Tevfik Tuğrul, yapı denetim şirketi yetkilisi Zübeyir Deniz, laboratuvar sorumlusu Can Şeref hakkında 'yapı denetim kanuna muhalefet' suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Malkara'da müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, 2022 yılının mart ayında 3 blok, 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup inşaatta kullanacağı malzemelerin kontrolünün yapılmasını istedi. Müdürlüğün ruhsatlı laboratuvar firmasından gelen ekip, betondan aldığı numuneleri inceledikten sonra uygun olduğu yönünde rapor verdi. Rapor sonrası belediyeye de başvurup, gerekli izinleri alan Karataş, inşaata başladı. 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatını tamamlayan Karataş, betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyonlar olduğunu fark edince inşaattaki çalışmaları durdurdu. Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurarak inşaatta kullandığı betonlardan karot alınıp, incelenmesini istedi. Talep sonrası müdürlüğün Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler, betonlardan karot örneği alıp, laboratuvarda kırımlar yaparak inceledi. İnceleme sonucunda inşaatta kullanılan betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi.

'SAĞLAM' RAPORU VEREN LABORATUVAR FİRMASI KAPATILDI

İnşaat mühendisi İdris Karataş, kullandığı betona 'sağlam' raporu veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ruhsatlı laboratuvar firması ile betonu üreten beton santrali ve inşaatı denetleyen yapı denetim firması hakkında Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, betona 'sağlam' raporu veren laboratuvar firmasını kapatıp, sahipleri ve sorumluları hakkında 3 yıl faaliyetten men cezası verdi.

BELEDİYEDEN 1 MİLYON LİRA CEZA VE YIKIM KARARI

Malkara Belediyesi encümeni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün inşaattan alınan karot sonuçlarının uygun olmadığı yönündeki yazısı sonrası 27 Aralık 2022'de yaptığı toplantıda, raporu inceledi. Belediye, İdris Karataş'ın firmasına 1 milyon 58 bin lira para cezası uyguladı. Karataş, belediyeye cezayı ödedi. Savcılığın soruşturması sürerken, Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, inşaatı mühürleyip, 16 Şubat 2023'te de binalar için yıkım kararı aldı.

'BİZİM BİR SORUMLULUĞUMUZ YOK'

Binaların yıkılmasının ardından Tekirdağ Valiliği ve İdris Karataş, sorumlular hakkında Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde betonları satan yapı beton inşaat şirketi yetkilileri Ergün Bakırhan, Feyyaz Esgin, numuneleri inceleyen laboratuvarın sorumluları Sönmez Akgün, Evgin Köse, Tevfik Tuğrul, yapı denetim şirketi yetkilisi Zübeyir Deniz, laboratuvar sorumlusu Can Şeref hakkında 'yapı denetim kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Malkara Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Keşan'daki yapı beton inşaat şirketi yetkililerinden Ergün Bakırhan, verdiği ifadesinde, olayın geçtiği dönemde şirkette yetkili olmadığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Feyyaz Esgin ise betonların uygun şartlarda verildiğini öne sürüp, "Beton inşaat faaliyeti sırasında yanlış kullanılması sebebiyle beton kalitesi düştü. Bundan da müteahhit şirket yetkilisi sorumlu, bizim bir sorumluluğumuz yok" dedi.

'RAPORLARI SEHVEN İMZALADIM'

Betonu test eden laboratuvar sorumlusu Sönmez Akgün, inşaattaki numunelerin incelemesini yanında çalışan Evgin Köse tarafından yalnız gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Yine bu hususta da teknik elemanı Tevfik'i de ikna etti. Raporları sehven imzaladım" diye konuştu. Evgin Köse ise laboratuvarda yardımcı eleman olarak çalıştığını belirterek, "Sönmez ve diğer kişilerin söylemesi üzerine inşaatlardan karot numunesi alarak şirkete getirdim. Numuneleri Tevfik inceledi, başka bir işe karışmadım. Sönmez ve Tevfik, numune alınmış gibi inceleme yaptı. Sonradan işler büyüyünce Sönmez, suçu üstlenmemi istedi. Bu sebeple de bir savunma tutanağı düzenledi. Numuneler üzerinde oynama yapmadım" dedi. Tevfik Tuğrul, söz konusu usule aykırı olarak alınan ve alınmış gibi gösterilen karot numunelerini kendisinin incelemediğini, imzaladığı evrakları da sehven imzaladığını iddia etti. Yapı denetim sorumlusu Zübeyir Deniz de inşaat faaliyetleri sırasında aykırılıkları idareye bildirdiğini ve bu nedenle inşaat faaliyetlerinin durduğunu belirterek, gerekliliği yerine getirdiğini kaydetti. Can Şeref, yapılan işlemlerin tamamının yönetmelik standart ve genelgelerine uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

BETONU UYGUN ŞARTLARDA ÜRETMEDİLER

İddianamede, yapı beton şirketi yetkilileri Ergün Bakırhan ile Feyyaz Keskin'in betonu uygun şartlarda üretmediği, su, çimento oranının olması gereken değerlerden az oluşturup, müştekiye vererek ihmalde bulundukları belirtildi. Laboratuvar yetkilisi Sönmez Akgün ile denetim elemanları Tevfik Tuğrul, Evgin Köse'nin yetkilileri olmalarına rağmen 2 kere karot numunelerinde beton basınç dayanım değerlerinin uygunsuz olmasına rağmen icrai ve ihmali davranış ile uygunmuş gibi rapor tanzim ettikleri kaydedildi. 3 kişi hakkında ayrıca 'resmi evrakta sahtecilik suçu' tahkikatı yürütüldüğü kaydedildi. Yapı denetim şirketi yetkilisi Zübeyir Deniz'in görevinin gerekliliğini yerine getirdiğinin anlaşıldığı ancak raporda açıkça belirtildiği şekilde beton bildirimlerini gerçekleştirmesi gereken süreyi geciktirerek bildirimde bulunması, yine gerçekleştirilen ve uygun olmayan karot deneylerinde mahalde bulunmaması, deneyler sonucunda hazırlanan raporlarda sorumluluğu üstlenerek uygunluk bildirdiği belirtildi. Deniz hakkında da ayrıca 'resmi evrakta sahtecilik' suçuyla ayrı soruşturma yürütülüyor. Laboratuvarı sorumlusu Can Şeref'in beton numuneleri üzerinde hatalı tespit yaptığı belirtilerek hakkında 'resmi evrakta sahtecilik' tahkikatı yürütüldüğü kaydedildi.

'BİNALARI YIKTIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Kullandığı betonlar nedeniyle 2 blok ve 18 dairesini yıkan İdris Karataş, iki yıldır verdiği mücadele sonunda hukuki sürecinin başladığını söyledi. Binaları yıktığı için pişman olmadığını söyleyen Karataş, "Bölgemiz, deprem bölgesi. Daha doğrusu ülkemiz, bir deprem ülkesi. Bunu uzmanlar her çıktığında ekranlarda özellikle bu konu üzerine duruyorlar, değiniyorlar. Pişmanlığımız kesinlikle yok. Aynı durum bugün olmuş olsa yine yapacağımız tek şey, kesinlikle yine bu yolu izlemek olacaktır. Kişilerin, kimlerin ceza alacağını, bu şüphelilerden hangi haklardan yoksun bırakılacaklarını, ne kadar ceza alacaklarını ve yaptıkları usulsüzlüklerin karşılıklarını aldıkları günleri görmeyi bekliyoruz. Bu süreçte adalete güvenimiz sonsuzdur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Beton Skandalı: Yapı Denetim Kanuna Muhalefet Davası Açıldı - Son Dakika

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