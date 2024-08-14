27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Dolandırıcı Yakalandı

27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Dolandırıcı Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 50 ayrı dolandırıcılık kaydı olan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fırat Sedat Yıldırım (32), Muğla ve Aydın jandarmasının ortak çalışmasıyla yakalandı. Fırat Sedat Yıldırım'ın bir süre önce operasyon geçirip cinsiyet değiştirdiği öğrenilirken, önceki isminin ise Hülya Yıldırım olduğu belirtildi.

14.08.2024 19:19
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 50 ayrı dolandırıcılık kaydı olan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fırat Sedat Yıldırım (32), Muğla ve Aydın jandarmasının ortak çalışmasıyla yakalandı. Fırat Sedat Yıldırım'ın bir süre önce operasyon geçirip cinsiyet değiştirdiği öğrenilirken, önceki isminin ise Hülya Yıldırım olduğu belirtildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu belirlendi. Fırat Sedat Yıldırım, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Sedat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, bir süre önce cinsiyet değiştirip, Fırat Sedat Yıldırım ismini aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Hülya Yıldırım, Operasyon, Jandarma, Marmaris, 3-sayfa, Aydın, Muğla, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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