28. İstanbul Tiyatro Festivali Başlıyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak.

Yeni yerli yapımlardan bir seçkiye yer verilecek festivalde, Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Levent Tülek, Kerem Kurdoğlu, Tuğçe Tuna, Engin Hepileri, Nagehan Gürkan, Elif Temuçin, Halil Babür, Güray Dinçol, Ümit Erlim, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Michael Önder ve Selin Şenköken'in imzalarını taşıyan yapımlar, prömiyerlerini festivalde gerçekleştirerek izleyicinin beğenisine sunulacak.

Festivalde bu yıl ayrıca, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek.

"Yeni ufuklar açan gösterileri izleyicilerle buluşturabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz"

28. İstanbul Tiyatro Festivali'nin, The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "İKSV olarak 1989 yılından bu yana İstanbul Tiyatro Festivali aracılığıyla yaratıcılığı, özgünlüğü, yenilikçiliği kutlayan, duygu ve düşünce dünyalarımızda yeni ufuklar açan gösterileri izleyicilerle buluşturabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından çığır açıcı eserleri ve sahne sanatlarına yön veren isimleri İstanbul'a taşıyor, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu'yla Türkiye'den yeni üretimleri destekliyoruz." dedi.

Eczacıbaşı, festival programını 2022'den bu yana bir küratör önderliğinde kurguladıklarını belirterek, festival destekçilerine teşekkür etti.

Festival destekçilerinden Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da "İstanbul Tiyatro Festivali bizim desteklemekten çok büyük mutluluk duyduğumuz, uzun soluklu etkinlikler arasında yer alıyor. Kesintisiz devam ederek 20. yılına ulaşan sponsorluğumuz boyunca binlerce tiyatroseverin pek çok yerli ve yabancı oyunla buluşmasına destek olmaktan dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. Festival bu yıl izleyicilerini 'Tüm Yüzler Sahnede' sloganıyla gösterilere davet ediyor. Bizler de Koç Topluluğu Enerji Grubu olarak, hepimizi farklı dünyalara taşıyan İstanbul Tiyatro Festivali sponsorluğumuzun 20. yılını 'Yüzlerce Duygu Sahnede' diyerek kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tiyatro hayatımızda daha çok yer etmelidir"

Festivalin küratörü Mehmet Birkiye ise şunları kaydetti:

"Tiyatro öteki ile ilişki kurmamızı, kabul etmesek bile anlamamızı sağlar. Bu ötekinin mutlaka bir kişi olması ya da bir topluluk olması da gerekmez, bir inanç, insana ait bir güdü, kısacası her şey olabilir. Eğer iddia ettiğimiz gibi seküler, adaletli, demokratik, insan haklarına saygılı bir dünya istiyorsak; işte bu dünyada 'ötekinin' konumu hayatidir. Öteki ile çatışma, şiddet içermeyen ilkel güdülerin olmadığı bir alana çekilmelidir. Kişisel kanım, böylesi bir hedefe ulaşmamızı sağlayabilecek en etkin yöntemlerden biri de tiyatrodur. Bu nedenle ki tiyatro hayatımızda daha çok yer etmelidir. Umarım 28. İstanbul Tiyatro Festivali hayatımızda tiyatroya daha çok yer açar."

Toplantıda ayrıca İstanbul Tiyatro Festivali Programlama ve Operasyon Yöneticisi Handan Uzal Dündar, festival programıyla ilgili ayrıntıları aktardı.

Festivalin onur ödülü Müjdat Gezen'e verildi

28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında bu yıl "Onur Ödülü" Müjdat Gezen'e takdim edildi.

Gezen, "İKSV'ye yakınlığım, kurulduğu yıl olan 1973 yılından itibaren sevgili Nejat Eczacıbaşı dost ağabeyimin bana armağan ettiği kitaplarla başlar. İKSV'nin her ne kadar başındaki İ harfi İstanbul'u anlatıyor olsa da bu vakıf bildiğiniz vakıflara hiç benzemez. Adı, İstanbul'un sınırlarını çoktan aşıp uluslararası bir anlam taşır. İKSV'nin sanata ve kültüre katkıları gerçekten evrensel boyutlardadır. Bu söylediklerimi bu yıl beni ödüllendirdikleri için değil, yıllar önce dile getirdiğim için tekrarlıyorum. Yine de layık görüldüğüm ödül, benim için son derece onursaldır. Teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Festival programı

Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya tiyatrosundan çarpıcı örnekleri izleyiciyle buluşturacak. Özellikle sıra dışı Shakespeare yorumlarının öne çıktığı programda Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan ve Japonya'dan eserler yer alacak.

Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından yönetmen Thomas Ostermeier'in yönetiminde ve Lars Eidinger'in başrolünde oynadığı "III. Richard" ile, yönetmen Declan Donnellan, Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu ile sahneye koyduğu "Hamlet" ile, Nikita Milivojevic ise Sırbistan Ulusal Tiyatrosu oyuncularıyla sahnelediği "Macbeth" ile festivalde olacak.

Dünyanın en köklü tiyatrosu kabul edilen Comedie-Française ilk Türkiye ziyaretini, alanında dünyanın en önemlilerinden Avignon Festivali'nin Direktörü Tiago Rodrigues'in yönettiği "Hekabe, Hekabe Değil" isimli oyunla 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yapacak.

Ayrıca festival, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlamaları vesilesiyle Japon butoh dansının ustası Ushio Amagatsu'yu, topluluğu Sankai Juku'nun "Utsushi" başlıklı gösterisiyle ilk defa Türkiye'de ağırlayacak.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.