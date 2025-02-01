28 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

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İsrail hapishanelerinde 28 yıl geçiren 66 yaşındaki Filistinli Amran Haşim Ahmed el-Hatib, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda serbest bırakıldı.

Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

1948'de işgal edilen Filistin'in Remle kentinden olan Hatib, evli ve dört çocuk babası.

Hatib, 20 Temmuz 1997'de İsrail güçlerince tutuklanmasının ardından yaklaşık 50 gün ağır bir sorgudan geçirildi.

"Fetih hareketine üye olmak ve Filistin direniş operasyonlarına katılmak" iddiasıyla müebbet ve 12 yıl hapis cezalarına çarptırılan Hatib, ömrünün 28 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Ziyaretlere izin verilmedi

Hatib, Filistinli direniş gruplarının 2006'da İsrailli asker Gilad Şalit"i esir almasının ardından İsrail Cezaevi İdaresi tarafından 6 yıl ziyaretten men yasağı aldı.

Hatib,ziyaret yasağı nedeniyle uzun yıllar görüşemediği annesini Ekim 2011'de kaybetti.

66 gün süren açlık grevi

Hatib, Ağustos 2018'de 66 gün süren açlık grevinde bulundu.

Açlık grevi; yüksek tansiyon, kolesterol ve kıkırdak rahatsızlıkları gibi kronik sağlık sorunlarının yanı sıra dehidrasyon, baş dönmesi ve kilo kaybı yaşayan Hatib'in sağlık durumunun kötüleşmesine yol açtı.

Buna rağmen İsrail Cezaevi İdaresi, sağlık durumunu umursamaksızın Hatib'e iki ay tecrit cezası verdi.

Hatib, hapishane kantininde yemekten ve ziyaretten de mahrum bırakıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.