28. Zoom Yarışması'nda Gazze Teması

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın jüri değerlendirme toplantısı, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye genelinden deneyimli haber kameramanları, muhabirler, editörler ve televizyon yöneticileri jüri üyesi olarak katıldı.

Değerlendirme toplantısına ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar da katıldı. Anadolu Ajansı'nı, Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar ile Video Haber Müdürü Anıl Bağrık temsil etti.

Bu yıl 5 farklı ülkeden 220 haber görüntüsü sunulan yarışmada başvuruların çoğunluğunu Gazze'de çekilen haber görüntüleri oluşturdu. Bu doğrultuda yarışmanın teması, "Gazze, Kameranın Şahitliği" olarak belirlendi.

Her görüntüye bireysel puan verilen şeffaf bir değerlendirme sistemi uygulanan toplantıda sadece teknik yeterlilik değil, aynı zamanda haberin vicdani ağırlığı ve görsel tanıklık etkisi de dikkate alındı.

"Burada en ufak bir haber dünyanın en ücra köşesindeki ülkeleri ve toplumları da etkiliyor"

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, 1996'dan beri düzenlenen Zoom yarışmasının, dünyada muadili olmayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Polatel,"Türkiye etrafı ateş çemberiyle çevrilmiş bir ülke. Burada en ufak bir haber dünyanın en ücra köşesindeki ülkeleri ve toplumları da etkiliyor. Bunu da bilerek Türkiye Haber Kameramanları Derneği uluslararası noktada yarışmayı 2009'da uluslararası boyuta taşıdı." diye konuştu

Polatel, yarışmanın amacının Türkiye'deki habercilerin bölgesel gelişmeleri dünyaya duyurmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye'de görev yapan haberciler, bu konuda refleksleri olan ve habere yaklaşımları insani olan bir toplum. O anlamda bu yarışma, toplumların aslında kendi bölgemizi, ülkelerle çok daha iyi ilişkiler geliştirme noktasında da bir ivme kazandırdı bize."

Geçen yıl Bakü'de gerçekleşen yarışmanın bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Polatel, "15 Temmuz bizim için bir eşikti. Bu çatı altında jüri toplantısını yapmak da ayrı bir değerdir bizim için, kıymetlidir." dedi.

Gazze'den gelen görüntülere onur ödülü verilecek

Yarışmanın temasının Gazze olarak belirlendiğini aktaran Polatel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında Türk medya mensupların büyük emek sergilediğini dile getirerek, "Bu ödüllendirmek değil, bu başka bir şey. Biz oradaki insanların sesi olmaya çalıştık. Gazze'den gelen görüntüler bizim yarışmamızın içerisinde bir ödül için değil, onur ödülü almak için bulunmaktadır."

30'dan fazla jüri üyesinin değerlendirme sürecinde bulunduğunu belirten Polatel, değerlendirmelere ilişkin bilgi vererek, "Yarışmaya katılan 220 görüntü var. Bu 220 görüntüden hepsi sıralanmış, tek tek izleyerek puanlama usulüyle gideceğiz. Bu yılki yarışmamızı 11 kategoride yapıyoruz ve 5 ülkeden katılımcı bulunuyor." dedi.