3. Ankara Edebiyat Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3. Ankara Edebiyat Festivali

3. Ankara Edebiyat Festivali

Çubuk'ta Filistin temalı Edebiyat Festivali düzenlendi, yazar ve şairler öğrencilerle buluştu.

18.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesinin katkıları ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesi tarafından organize edilen 3. Ankara Edebiyat Festivali gerçekleştirildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve teması Filistin olan etkinliğe Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Eranıl, Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ali Şen, yazar, şair, öğretmen ve öğrenciler ile edebiyatseverler katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğini tanıtan sinevizyon gösterimiyle başlayan programın açılışında konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çok sayıda yazar ve şairi ilçelerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Demirbaş, "Türkiye Yazarlar Birliğinin yönetim kuruluna, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitemize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, arkadaşlarımıza böylesi güzel bir etkinlikten dolayı teşekkür ederim. Bu yılın ana teması Filistin Edebiyatı olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahip. Filistin, Gazze'de son 1 yıldır gündemimizde ve orada yaşananlar hepimizin yüreklerini dağlıyor." dedi.

İlçelerinin bir öğrenci şehri olduğunu dile getiren Demirbaş, "Bu tür edebi çalışmaların panellerin, konferansların, yazarlarımızın, şairlerimizin öğrencilerimizle buluşturulmasını, okullarımızın buluşturulması ve edebiyata meraklı vatandaşlarımızla buluşturulmasını çok önemsiyoruz. Biz bu konudaki çalışmaları artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Eranıl ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ali Şen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde 1 yıldır ülke ve dünya gündeminden düşmeyen İsrail'in Ortadoğu'da yaptığı saldırılara dikkat çekildi. Filistin edebiyatının da ele alındığı panelin ardından şiir şöleni düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden şair, sanatçı ve akademisyenlerin davet edildiği program çerçevesinde yazar ve şairler ilçedeki 44 okulda öğrencilerle bir araya gelerek, çeşitli programlar da düzenledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Filistin, Edebiyat, Türkiye, ankara, Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. Ankara Edebiyat Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: 3. Ankara Edebiyat Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.