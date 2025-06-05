Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor - Son Dakika
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Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

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Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor
05.06.2025 14:12  Güncelleme: 15:37
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Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor
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Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Kuleli Yerleşkesinde, harp okulu öğrencileri 5 yıllık eğitimlerinin ilk yılı olan yabancı dil eğitimini Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri olarak aynı çatı altında alıyorlar. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 3 kuvvetin öğrencileri burada beraber aynı sıralarda eğitim görüyor.

Tarihin köklü askeri eğitim kurumlarından biri olan Kuleli Askeri Lisesi, şimdi Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi olarak hizmet veriyor. Daha önce Kuleli Askeri Lisesi olarak kullanılan bu tarihi yapı, artık yeni bir misyona sahip. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki hava, kara ve deniz harp okulu öğrencileri, eğitimlerine ilk yıl yabancı dil hazırlık programıyla başlıyor. 5 yıllık harp okulu eğitiminin ilk yılı, yabancı dil eğitimi olarak planlandı. Bu kapsamda, hazırlık sınıfı eğitimi alan Harbiyeliler, 36 haftalık bu süreci Kuleli Yerleşkesi'nde geçiriyor.

AYNI ÇATI ALTINDA ORTAK EĞİTİM SÜRECİ

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda verilen hazırlık eğitiminde toplam 7 farklı dilde ders veriliyor. Öğrenciler, bu süreci tamamladıktan sonra kendi branşlarına göre ilgili harp okullarında eğitimlerine devam ediyor. Böylece, ilk kez hava, kara ve deniz öğrencileri aynı çatı altında ortak bir eğitim süreci yaşıyor. Kuleli'nin tarihi atmosferinde verilen bu eğitim, geleceğin subaylarını hem görev yaptıkları bölgelerde güçlü bir iletişim kurma açısından donanımlı hem de disiplinli bir şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yapılan çalışmalar ve eğitimlerle ilgili bilgi veren MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, " Milli Savunma Bakanlığı'nın en üst eğitim-öğretim kurumu olan Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren şu anda içerisinde bulunduğumuz Kuleli Yerleşkesi'nde, Kara Harp Okulu ve Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerine müşterek olarak yabancı dil eğitimi verilmektedir. Ayrıca yüksekokulumuzun bünyesinde, dost ve kardeş ülkelerimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen misafir askeri öğrencilerimiz de yabancı dil eğitimi almaktadır.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

ASKER VE SİVİL PERSONELLERE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Uluslararası öğrenci profili, okulun eğitim ortamına kültürel çeşitlilik ve dostluk bağlarını güçlendirici bir nitelik kazandırmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu'nun çatısı altında, İstanbul Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan Kurslar Müdürlüğü ile İzmir Güzelyalı'da bulunan Öğretim Koordinatörlüğü'nde, Milli Savunma Bakanlığı mensubu asker ve sivil personellere yabancı dil eğitimi verilmektedir. Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'nde ise dost ve müttefik ülkelerden gelen askeri personellere Türkçe eğitimi verilmektedir. Okulumuzda eğitim alan harp okulu öğrencileri, 36 hafta boyunca haftada 26 ders saati olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça ve Yunanca dillerinde yoğun bir dil eğitimi almaktadır. Verilen eğitimin sonunda amacımız; okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere hedef dilde dört temel beceriyi kazandırmak ve öğrencilerimizin bu becerileri ilerideki meslek hayatlarında etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yüksekokulumuzda verilen eğitim sayesinde öğrencilerimiz, dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra askeri yetkinliklerini ve fiziksel kapasitelerini de artırarak Milli Savunma Üniversitesi'nin belirlediği eğitim-öğretim hedefleri doğrultusunda bütüncül bir gelişim sağlamaktadırlar" dedi.

Batı dillerinin yanı sıra bölgesel dillerde de eğitim verildiğini söyleyen Bölgesel Diller Bölüm Başkanı Albay Cemil Yavuz, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çevre ülke dillerini çok iyi derecede bilen subaylar yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirli sayıda öğrenciye Arapça, Farsça, Rusça ve Yunanca dillerinde eğitim verilmektedir. Öğrenciler, buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra dört yıl süreyle Harp Okulu'nda, burada almış oldukları dil eğitimine devam etmektedirler. Bölgesel dillerdeki eğitimin hedefi, her Harbiyelinin Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun olduğunda, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı'na göre B1+ seviyesine ulaşmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

"YABANCI DİL BİLMENİN NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ"

Okulda eğitim gören Hava Harp Okulu Hazırlık sınıfı öğrencisi Esma Nur Sarıkamış, " Bizler mavi göklerin çelik kanatlarıyız, Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlar her yönü ile iyi eğitimli olmalıdır. Subay olduktan sonra icra edeceğimiz görevlerde, çok iyi derecede yabancı dil bilmenin ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı. Kara Harp Okulu Hazırlık sınıfı öğrencisi Enes Emircan Dertlioğlu ise, " Türk Kara Kuvvetleri, gerek NATO bünyesinde gerek barışı destekleme harekatlarında dünyanın bir çok bölgesindeki üstün başarılarıyla diğer ordulara örnek olmaktadır. Bu görevlerde farklı yabancı dilleri etkinlikle kullanabilen subaylara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bizler burada aldığımız yabancı dil eğitimi ile gelecekte alacağımız uluslararası görevlere en iyi şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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