3. Uluslararası Tarsus Festivali Başarıyla Gerçekleşti

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde" sloganıyla 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlediği 3. Uluslararası Tarsus Festivali, esnafın ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde bu yıl "Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde" sloganıyla 1-3 Kasım'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Tarsus Festivali, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı. Konserlerden sergilere, belgesel gösterimlerinden söyleşilere, dans gösterilerinden çocuklara yönelik değişik aktiviteleri barındıran festivalin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'a kazandırılmış olması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kentin dört bir noktasında gerçekleşen programlarla on binlerce kişinin katıldığı Uluslararası Tarsus Festivali, kent ekonomisinin kalkınmasına ve sıkıntılı süreç yaşayan esnafın da ciddi iş potansiyeli yakalamasını sağladı. Tarsus'un yöresel lezzetlerinin ön plana çıkmasının yanı sıra tarihi ve kültürel değerlere dokunuşların yapılmasına imkan veren festival, sanatsal faaliyetlerin de her sene daha da artmasına olanak sağlıyor.

Bölge esnafı ve vatandaşlar da festivale ilişkin düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

-Lahmacun ustası Murat Gül: "Tarsus yıllardır bir uykudaydı. Sağ olsun Başkanımız Vahap Seçer sayesinde, bu uykudan uyandı. Şimdi tüm Türkiye Tarsus'u konuşuyor. Bu festivaller sayesinde her sene kendimizi geliştiriyoruz."

-Humus ustası Salim Evcimen: "Geç kalınmış bir olay aslında. Yapıldığı da çok iyi oldu. Tarsus'un tanıtımı bakımından önemli. Esnafımız da faydalandı ve festivalde güzel iş yaptı."

-Tarsus kebabı ustası Musa Karabaş: "Festival, ekonomi anlamında da Tarsus'a çok güzel bir katkı sundu. Bunda en büyük pay Başkanımız Vahap Seçer'e ait. Coğrafi açıdan gezilecek çok yerlerimiz var. Gelen insanlar bunun için de geliyor. Gelmişken, gastronomi ile ikisi birleşince çok güzel bir manzara çıkıyor ortaya. Tarsus esnafının geneli çok memnun."

-Tarihi Kırkkaşık Bedesteni esnafından Serpil Demir: "Düzenlenen etkinlikler sayesinde her yer doluydu. Portakal Çiçeği Festivali'nden farkı yoktu. Dördüncü festivalin çok daha kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Çok güzel reklam ve tanıtım yapıldı."

-Vatandaş Çetin Kaya: "Tarsus'ta yerleşmiş bir kültür var. Dolayısıyla festivali başarılı buluyor ve ilerleyen zamanlarda çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü Tarsus'ta bu potansiyel var."

-Esnaf İnci Yılmaz: "Tarsus kozmopolit bir yapıya sahip. Gastronomi alanında da çok güzel lezzetlere sahip. Çok fazla bilinmiyor, ama bu tarz festivaller tanıtımda etkili oluyor. İnsanların birbiriyle etkileşimi, kaynaşması ve buraları tanıması için de çok verimli olduğunu düşünüyorum. Festival artık kökleşiyor ve her geçen yıl daha da iyi olacak gibi görünüyor."

-Vatandaş Şaban Kün: "Toplumumuzun buna ihtiyacı vardı. Herkes deşarj oldu ve çocuklar için yapılan etkinlikler kayda değer ve çok güzeldi. Çocukların o coşkusunu, verilen o hizmeti ben herkesin görmesini ve izlemesini isterdim."