3. Uluslararası Tarsus Festivali, İkinci Gününde de Dolu Dolu Geçti

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığı Uluslararası Tarsus Festivali, ikinci gününde de dolu dolu etkinliklerle devam etti. Atölyeler, söyleşiler, yöresel gastronomi sunumlarına ilgi gösteren vatandaşlar, konser ve DJ performansı ile de eğlencenin tadını çıkardı.

Antik kent Tarsus'un hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtılması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci gününde de bir dizi etkinlik katılımcılarla buluştu.

Etkinlikler, Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nun (TADEKA) binasında Güneri İçoğlu'nun çocuklara yönelik gerçekleştirdiği "Çizgi Roman Atölyesi" ile başladı. Karikatürist İpek Özsüslü'nün "Karikatür Atölyesi"nde ise karikatürün doğasında yer alan mizah unsurları çocuklara anlatıldı. Etkinlik boyunca çocuklar keyifli zaman geçirirken, serbest resim çalışmaları ile de yaratıcılıklarını ortaya koydu.

"Yapay Zeka ve Dönüşüm" konuşuldu

Festivalin etkinliklerinden biri de Tarsus Müzesi'nde Ebru Yonca Çapa'nın "Yapay Zeka ve Dönüşüm" söyleşisi oldu. Ebru Yonca Çapa, teknolojinin ilerlemesiyle 'yeni dünya düzeni'nin kodlarını çözmenin önemine vurgu yaptı. Çapa, "Belirsizlik, Teknoloji, Çeviklik, Paydaş Odaklılık, Sürdürülebilirlik, Yeni Yetkinlik ve Yeni Liderlik" gibi başlıklarla yeni düzeni tanımladı. Özellikle, 'belirsizlik' ve 'çeviklik' kavramlarına dikkati çeken Çapa, pandemi sonrası dönemi 'milattan önce' ve 'milattan sonra' olarak nitelendirdi. Çapa, pandeminin hem iş hayatında hem de sosyal hayatta büyük değişimlere yol açtığını vurguladı.

"Yapay zeka önemli bir teknoloji"

Yapay zekanın sektörel dönüşümde büyük bir rol oynadığını belirten Çapa, teknolojinin beraberinde getirdiği fırsatlar kadar tehditlerin de olduğuna işaret ederek, "Yapay zeka önemli bir teknoloji. Hem ülkeler hem bireyler için büyük bir dönüşüm gerektiriyor. Bu nedenle hepimizin bir eylem planı olması gerekli" diye konuştu.

Tarsus'un gastronomisi tüm yönleriyle ele alındı

Festivalde, Tarsus'un gastronomisi farklı dokunuşlarla yeniden vatandaşlarla buluşturuldu. Şef Kaan Yarman, bu yıl da festivale katılarak "Yemek yapmak bir sanattır" mesajını verdi. Sosyal medya hesabında "Her şeyi tam kararında yapıyoruz" mottosuyla öne çıkan Yarman, özellikle Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'a teşekkürlerini iletti. Yarman, "Çıkın çıkın gelin" diyerek Tarsus'un lezzet şölenine herkesi davet etti.

Gözlükule Kazı Evi'nde "Tarsus Arkeoloji Turizmi" söyleşisi

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Gözlükule Kazı Evi'nde düzenlenen "Tarsus Arkeoloji Turizmi" konu başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak Gözlükule Höyüğü Kazı Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aslı Özyar ile Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Kaplan katıldı.

Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper'in moderatörlüğünde yürütülen söyleşide Aslı Özyar, Gözlükule Höyüğü'nde yürütülen kazılarda çıkan eserlerin ve Tarsus'un diğer noktalarında bulunan arkeolojik bulguların nasıl değerlendirilebileceği konusunda görüşlerini bildirdi.

Prof. Dr. Deniz Kaplan ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle süren ve kendisinin de yer aldığı "Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları" konusunda detaylı bilgiler verip, yine arkeolojik bulgular konusunda neler yapılabileceği ile ilgili önerilerde bulundu. Gözlükule Kazı Evi'nde sergilenen ve Tarsus'un binlerce yıllık geçmişine ışık tutan ve görsel şölen sunan grafik çalışmasının da tanıtıldığı program sonunda katılımcılar merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Prof. Dr. Cebrailoğlu'ndan müzik eşliğinde soyut resim

Başkan Seçer, festivalin ikinci gününde de alandaydı. Seçer, ilk olarak performans sanatçısı Ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun "Paradoksal Diyaloglar" temalı "Çağdaş Soyut Resim" gösterisine katıldı. Seçer, çalıştay kapsamında Prof. Dr. Cebrailoğlu'nun Yarenlik Alanı'nda sergilediği canlı performansı ise Tarsuslularla izledi. Prof. Dr. Cebrailoğlu, müzik eşliğinde soyut resim yaptı. Başkan Seçer, performans sanatçısının gösterisini izledikten sonra vatandaşlarla sohbet etti.

"Ne Yazdık, Nasıl Yazdık" söyleşisi

Büyükşehir ekipleri, edebiyatseverleri de unutmadı. Yazar Gamze Güller ve Kerem Işık ile "Ne Yazdık, Nasıl Yazdık" söyleşisi, St. Paul Kuyusu bitişiğinde yer alan tarihi sokaktaki evin düzenlenmesiyle oluşturulan TADEKA'nın binasında gerçekleştirdi. TADEKA Kurul Sözcüsü Ali Cerrahoğlu'nun konukları sunmasıyla başlayan söyleşide, yazarlar yazma serüvenlerine nasıl başladıklarını meraklılarıyla paylaştı.

Tarsus'un tarihi atmosferinde olmaktan çok büyük bir keyif aldığını söyleyerek konuşmasına başlayan yazar Gamze Güller, şunları dile getirdi:

"Yazının derinliğinde yaptığımız yolculuk bilinçaltımızın kazısı"

"Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Tarsus gibi tarihi bir yerde edebiyat konuşabilmek çok büyük bir onur. Yazarken yeni şeyler çıkabiliyor, öykü özelinde daha anlık duygularla da çıkabiliyoruz. 'Nereye varacak acaba, zihnim bana neler kopartıp gelecek bilinçaltımdan' diye düşünüp neler yazacağımı öyle görüyorum. Bizim aslında yazının derinliğinde yaptığımız yolculuk bilinçaltımızın kazısı."

Yazmaya başlama serüvenini anlatan Kerem Işık ise şöyle konuştu:

"Yazmak aslında arayışın bir parçası"

"Bizim evde hep kitaplar vardı, küçük yaşta okumaya başladım. Boyumdan büyük kitaplar okudum. Öyle başladı ama geriye baktığımda asıl ilgim bilim kurgu ve fantastik edebiyatla tanışmakla oldu. Gerçekliğin bükülmesi hoşuma giden, yazmamı kolaylaştıran bir şey. Başlarken başı sonu belli oluyor ama nereden gideceğini bilemiyorsunuz. Bu da aslında arayışın bir parçası. Doğrusu yanlışı yok, sizin gidişatınızla ilgili oluyor. Kazıp ne bulabilirsem onları yazıyorum."

Soru-cevap ile sonlanan söyleşinin ardından konuklara çiçek takdim edildi ve yazarlar okurlarının kitaplarını imzaladı.

Yarenlik Alanı, dans gösterileri ile şenlendi

Kentin her yanını saran festival coşkusu meydan ve sokaklara taştı. Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen dans performansları Tarsus'a renk kattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri ile başlayan etkinlikler, Litvanya Müzik Dans Grubu, Slovakya Poleno Dans Grubu ve Bulgaristan Gaitani Folklor Dansları Ekibi'nin gösterileriyle devam etti. Dans gruplarının enerjik performansları, Tarsuslulardan büyük alkış topladı. Kültür Park ve Yarenlik Alanı gün boyunca yetişkinler ve çocuklar için birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.