30 Yıl Sonra Nakil Oldu, Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 Yıl Sonra Nakil Oldu, Hayata Döndü

30 Yıl Sonra Nakil Oldu, Hayata Döndü
28.06.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esin Avcı, 30 yıllık diyaliz yaşantısının ardından böbrek nakliyle hayata yeniden merhaba dedi.

ZONGULDAK'ta yaşayan ve 30 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlı, idrar çıkışı olmadan yaşamını sürdüren Esin Avcı (48), Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) böbrek nakli oldu. Avcı, "30 yıl sonra hem böbreğime hem de idrarıma kavuştum. Ameliyattan çıktıktan sonra kana kana su içtim, anlatılmaz bir duyguydu" dedi.

Zonguldak'ta yaşayan Esin Avcı, 30 yıl önce konulan böbrek yetmezliği tanısının ardından yaşamını diyalize bağlı sürdürdü. Yıllarca ne istediği kadar su içebilen ne de özgürce seyahat edebilen Avcı, 4 yıl önce başvurduğu AÜ'de uygun donörün bulunmasıyla geçen hafta böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu. Esin Avcı, başarılı operasyonun ardından yıllar sonra yeniden kana kana su içebilmenin mutluluğunu yaşadı. Diyalize bağlı geçen yılların hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu anlatan Avcı, artık yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

'SON DÖNEMLERDE DAHA DA ZORLANIYORDUM'

Esin Avcı, "Rahatsızlığım 30 yıl önce halsizlikle başladı. Daha sonra mide bulantılarım oldu. Hastaneye gittik ve böbrek yetmezliği tanısı konuldu. O günden beri tedavi görüyordum. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok zor geçti. Çok mücadele ettim, çok çabaladım. İlk zamanlar biraz daha iyiydim ama yıllar geçtikçe vücudum çok yıprandı. Son dönemlerde daha da zorlanıyordum. 30 yıldır idrarım yoktu. Bu da çok büyük bir sıkıntıydı. Şimdi hem böbreğime hem de idrarıma kavuştum" diye konuştu.

'MAKİNEYE BAĞLI YAŞAMAK ZORUNDAYDIM'

Yıllarca uygun böbrek hayaliyle yaşadığını söyleyen Avcı, "Yıllarca uygun böbrek bulunmadı. Nasip değilmiş. Yaklaşık 4 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'ne başvurmuştum. Gezmek istiyordum ama diyalize bağlı olduğum için istediğim yere gidemiyordum. Hep bir makineye bağlı yaşamak zorundaydım. Çok hayalim vardı ama gerçekleştiremedim. Hastalanmadan önce suyu çok severdim ama hastalandıktan sonra suyum kısıtlandı. Şimdi rahat rahat su içebiliyorum" ifadelerini kullandı.

'AMELİYATTAN SONRA KANA KANA SU İÇTİM'

30 yıldır gerçekleştiremediği hayallerini anlatan Esin Avcı, şöyle konuştu:

"Ben köy kızıyım. Her yer yemyeşil, doğal. Ama hastalık yüzünden ne istediğim kadar yiyebildim ne de içebildim. Her şey kısıtlıydı. Ameliyattan çıktıktan sonra kana kana su içtim. Anlatılmaz bir duyguydu. Organını bağışlayan kişiden Allah razı olsun. Bunu tarif edecek kelime bulamıyorum. İnsanlar sağlıklıyken en küçük şeylerin bile kıymetini bilemiyor. Ben 30 yıl boyunca her şeyim kısıtlı yaşadım. Sağlıklarının değerini bilsinler. Organ bağışı konusunda da duyarlı olsunlar. Bu mutluluğu bekleyen herkes yaşar."

Kaynak: DHA

Hastane, Diyaliz, Diyaliz, Böbrek, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Yıl Sonra Nakil Oldu, Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Venezuela’da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:59
Taksicinin 300 dolarlık “turist oyunu“ müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
08:52
Avusturya, 906’da attığı golle Dünya Kupası’ndaki yolculuğunu devam ettirdi
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
04:50
Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı
04:37
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu
02:09
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
01:28
İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
22:09
Umut Altaş ABD’de hakim karşısına çıkacak: Gülistan’ın bedeninin yerini göstereceğim
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim
21:21
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 10:55:04. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Yıl Sonra Nakil Oldu, Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.