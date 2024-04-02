Seçimler, 1 Mayıs kararı ve Fenerbahçe Genel Kurulu gündemde

Microsoft Teams Artık Bir Office Uygulaması Değil

Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.