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Seçimler, 1 Mayıs kararı ve Fenerbahçe Genel Kurulu gündemde

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası gelişmeler takip ediliyor. Yargıtay Başkanlığı için seçimler devam edecek. DİSK Yönetim Kurulu İstanbul'da 1 Mayıs kararını açıklayacak. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak. AKP MYK toplanacak. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

02.04.2024 09:49
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1- 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yargıtay Başkanlığı için seçimlere devam edilecek.

3- DİSK Yönetim Kurulu, İstanbul'da 1 Mayıs kararını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 30)

4- İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İl başkanlığında düzenlenecek basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)

5- AKP MYK, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında genel merkezde toplanacak. (Saat: 15.00)

6- Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumuda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 17: 00)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seçimler, 1 Mayıs kararı ve Fenerbahçe Genel Kurulu gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seçimler, 1 Mayıs kararı ve Fenerbahçe Genel Kurulu gündemde - Son Dakika
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