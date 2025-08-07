33 Yıl Sonra Gerçek Anne Bulundu - Son Dakika
33 Yıl Sonra Gerçek Anne Bulundu

33 Yıl Sonra Gerçek Anne Bulundu
07.08.2025 09:59
Nilşad Parmaksız, 33 yıl süren arayışla annesine DNA testiyle ulaştı, ismi kimliğinde yer alacak.

ANTALYA'da yaşayan Nilşad Parmaksız (49), 16 yaşında biyolojik annesinin farklı biri olduğunu öğrenince, 33 yıl boyunca annesini aradı. Annesine ait olduğunu düşündüğü mezar, mahkeme kararıyla açıldı ve yapılan DNA testi sonucunda yüzde 99,99 uyum sağlandı. Tek isteğinin kimliğinde annesinin adının yazması olduğunu belirten Parmaksız, "Annemi buldum ama keşke hayatta olsaydı" dedi.

Güzellik uzmanı Nilşad Parmaksız, 16 yaşındayken biyolojik annesinin, nüfustaki 'Emel Parmaksız' değil, 'Münibe Nilsun Pekcan' olduğunu öğrendi. Parmaksız, 1975 yılında tanışan Münibe Nilsun Pekcan ile babası Mehmet Kürşat Parmaksız'ın dini nikahla birlikte yaşadığını, 1976 yılında Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğini anlattı. Doğumdan kısa süre sonra çift ayrıldı. Nilşad Parmaksız'ın nüfus kaydına ise babasının resmi nikahlı eşi Emel Parmaksız'ın ismi annesi olarak yazıldı.

NÜFUS DAVASI AÇTI, MEZAR AÇILDI

16 yaşında biyolojik annesinin farklı biri olduğunu öğrenen, yıllar boyunca Münibe Nilsun Pekcan'ı arayan Parmaksız, annesinin adının nüfus cüzdanına yazılması için Antalya 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemeye sunulan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü raporunda, Türkiye genelinde yapılan MERNİS sorgulamasında, 'Münibe Nilsun Pekcan' adına doğrudan bir kayıt bulunmadığı ancak Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa'dan olma, 13 Kasım 1958 doğumlu, aynı isimde benzer bir kayda rastlandığı bildirildi. Mahkeme, ölü olarak kayıtlı 'Münibe Nilsun Pekcan'a ait ölüm belgesinin istenmesine karar verdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yanıtta, Beyoğlu ilçesinde tescilli 1978385 numaralı ölüm vukuatına ulaşıldığı ancak dayanak belgesine arşivde ulaşılamadığı belirtildi.

DNA TESTİ YÜZDE 99,99 UYUMLU ÇIKTI

Nilşad Parmaksız, söz konusu kaydın annesine ait olduğunu düşündüğünü ve mezarın açılarak DNA örneği alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti ve temmuz ayında Nevşehir'de bulunan mezardan alınan örnekler incelendi. Yapılan DNA testinde, Parmaksız ile mezardaki kişi arasında yüzde 99,99 uyum tespit edildi.

ANNESİNİ BULMAK İÇİN ARAYIŞA GİRDİ

33 yıldır annesini aradığını belirten Nilşad Parmaksız, "16 yaşında gerçeği öğrendiğimde çok şaşırmıştım ama yaşımın etkisiyle herhangi bir şey hissedemedim. Zaman geçtikçe bu konuyu araştırmak, annemi bulmak istedim ve mahkemeye müracaat ettim. Annemin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. 'Doğu'da yaşıyor', 'Ölmedi', 'İntihar etti' ya da 'Öldürüldü' diyenler oldu. Karmakarışık duygular içindeydim. Birkaç avukatla görüştüm ama uzun süre sonuç alamadık. Şimdi artık bu süreci yeni yeni tamamlıyoruz" dedi.

'AŞK ÇOCUĞUYUM AMA KENDİ ANNEME DAİR HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM'

Tek isteğinin kimliğinde annesinin adının yazması olduğunu kaydeden Parmaksız, "Adım Nilşad, annemin adı Nilsun, babamın adı ise Kürşat. Annemin 'Nil'inden, babamın 'Şad'ından oluşmuş. Aşk çocuğuyum ama kendi anneme dair hiçbir şey bilmiyorum. Hem annemi hem de kendi hayatımı bulmak istedim. Güzel bir şey olur diye düşündüm ve bu yola çıktım. Annemin, ölmüş olsa bile, nüfus cüzdanımda yer almasının onun en doğal hakkı olduğunu düşündüm. Ben onun kızıyım" ifadelerini kullandı.

'ANNEM YAŞASAYDI, DAHA GÜZEL OLURDU'

Bir dönem eğlence mekanlarında şarkıcılık yaptığı belirtilen annesi Münibe Nilsun Pekcan'ı bulmanın buruk mutluluğunu yaşayan Nilşad Parmaksız, "Mezardan alınan DNA örneğiyle annemin biyolojik annem olduğu yüzde 99,99 oranında kesinleşti. Çok mutluyum ama bir yandan da sevinemiyorum. Hala bu olayın travmasını yaşıyorum. Sevinmem gereken bir şey mi, üzülmem gereken bir şey mi hala bilemiyorum. Annemin mezardan çıkamayacak olmasından da çok korkuyordum. En azından gerçekten annem olduğunu tespit etmiş olduk. Yaşasaydı, daha güzel olurdu" diye konuştu.

'SÜRECİN SONUNA YAKLAŞTIK'

4 yıldır dosya üzerinde ciddi yol aldıklarını kaydeden Avukat Yaşar Bayar ise "Müvekkilimin biyolojik annesinin ölüm nedeni 'zehirlenme' olarak kayıtlara geçmiş. Sürecin devamında, biyolojik anneye ait olduğu değerlendirilen mezar yeri tespit edildi. Mezar yeri belirlendikten sonra, Nilşad Hanım aracılığıyla gerekli başvurular yapıldı. Ardından 15 Mayıs 2025 tarihinde mezar açıldı. Alınan örnekler DNA incelemesi yapılmak üzere dosya ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 22 Temmuz 2025 tarihinde Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor doğrultusunda, müvekkil Nilşad Parmaksız ile biyolojik annesi arasında yüzde 99,99 oranında genetik uyum tespit edildi. Bu sonuçla birlikte, annesinin kimlikte yer alması talebimiz yönünde önemli bir aşama tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak işlemler neticesinde müvekkilim, nüfus cüzdanında annesinin isminin yer alması yönündeki hakkına kavuşacaktır. Sürecin sonuna yaklaştık" dedi.

Kaynak: DHA

