35 PKK\'lı Terörist Teslim Oldu

19.02.2026 12:30
MSB, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısının 35'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hafta içerisinde 10 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının ise 35'e ulaştığını bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenliğe yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlar ve ötesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmış, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye Harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 kilometre olmuştur."

Hudut güvenliği

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 kişinin yakalandığını belirtti.

Yılbaşından bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 966 olduğu bilgisini veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Engellenen 1735 şahısla bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır."

NATO

Türkiye'nin NATO'ya katılışının 74'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, ittifaka katılımından bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren Türkiye'nin, NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın Almanya'da devam ettiğini ifade eden Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yaklaşık 2 bin personel ile tatbikatta aktif olarak yer aldığını söyledi.

Bu katılımın, Türkiye'nin stratejik intikal, hızlı kuvvet aktarımı ve sürdürülebilir lojistik idame kapasitesini somut biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Aktürk, şunları söyledi:

"Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekat kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Bu çerçevede, 14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirmiş, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurmuştur. Tatbikatın deniz safhası, Deniz Kuvvetleri Komutanımız tarafından TCG Anadolu'dan yerinde takip edilmiş olup, yarın gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Gününe Genelkurmay Başkanımız ile Kara Kuvvetleri Komutanımızın katılımı planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya'ya liman ziyareti icra ederek müttefik unsurlarla askeri işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır."

İsrail

Aktürk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararının uluslararası hukukun her haliyle açık ihlali olduğunu söyledi.

Bu kararın hükümsüz olduğunu vurgulayan Aktürk, "İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde fiili durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ile caydırıcılığını daha da artırmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında tesis edilen Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin, Atina'da Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret ettiğini belirtti.

Ayrıca Aktürk, "Türkiye-Bulgaristan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"nın 24-26 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de yapılacağını belirtti.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri faaliyetine bugün ve yarın Baltık Denizi'nde TCG Anadolu'da konuşlu TB-3 SİHA ile iştirak edileceğini söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Söz konusu faaliyette TCG Anadolu da SİHA'mızla koordineli şekilde seyir icra etmektedir. 12 Şubat'ta Senegal Nehri'nde batan Senegal Deniz Kuvvetlerine ait botun arama-kurtarma çalışmalarına, Senegal makamlarının talebine istinaden 12-13 Şubat'ta deniz karakol uçağımız ile destek sağlanmıştır. Senegal'de bulunan deniz karakol uçağımız bugüne kadar 41 uçuş gerçekleştirmiştir. 16 Şubat'ta muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yapılmıştır. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uçucu ve yer sınıfı personelin ilk eğitimlerine yönelik olarak Birleşik Krallık Coningsby (Kaningzbi) Hava Üs Komutanlığına 24-27 Şubat tarihleri arasında çalışma ziyareti icra edilecektir. 23 Şubat'ta kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü münasebetiyle Ardahan'da, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Marmaris'te, muharip uçak geçişleri yapılacaktır. 20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'müzde Osmanlı Devletinin ilk uzun mesafeli hava yolculuğu girişimi olan İstanbul-Kahire Hava Seferi ile ilgili fotoğraf sergisi düzenlenecektir. İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914'te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Türk havacılığının ilk şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'i, şehadetlerinin 112'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz."

Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığınca "Ramazan Etkinlikleri" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 19, 21 ve 23 Şubat'ta konser verileceğini de belirtti.

Envantere yeni giren silah sistemleri

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığını belirtti.

Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından çeşitli adet ve çapta silah ile mühimmatın teslimatının tamamlandığını söyleyen Aktürk, "AIRBUS Avrupa Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından 17-19 Şubat tarihleri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştirilmektedir. Söz konusu heyet, Bakan Yardımcılarımız Sayın Musa Heybet ve Sayın Salih Ayhan tarafından da kabul edilmiştir." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, PKK, Son Dakika

