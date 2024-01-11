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36 Parti, Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Adaylarını Merkez Yoklaması Yöntemiyle Belirleyecek - Son Dakika
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36 Parti, Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Adaylarını Merkez Yoklaması Yöntemiyle Belirleyecek

Seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylarını merkez yoklaması yöntemiyle saptayacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimine göre, partiler aday tespiti yapacakları seçim çevrelerini ve usul ve esasları 10 Ocak tarihine kadar YSK'ye bildirmeleri gerekiyor. 36 parti ise adaylarını ön seçim yapmadan, merkez yoklaması yöntemiyle belirleyeceklerini YSK'ye bildirdi.

36 Parti, Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Adaylarını Merkez Yoklaması Yöntemiyle Belirleyecek
11.01.2024 - 10:29,
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Seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylarını merkez yoklaması yöntemiyle saptayacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen ve 1 Ocak'ta işlemeye başlayan seçim takviminde, siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmelerinin son günü olarak 10 Ocak tarihi kararlaştırılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti de adaylarını ön seçim yapmadan, merkez yoklaması yöntemiyle belirleyeceklerini YSK'ye bildirdi.

YSK'nin 2 Ocak'taki toplantısında belirlediği, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti şunlar:

"Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi."

Kaynak: AA
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