38\'inci Kalp Haftası\'nın açılış töreni gerçekleştirildi

KALP ve damar hastalıklarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 38'inci Kalp Haftası'nın açılış töreni yapıldı.

Türk Kalp Vakfı tarafından organize edilen 38'inci Kalp Haftası'nın açılış töreni, Taksim'de bir otelde gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, tıp dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

'1 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİMİZ ÇEŞİTLİ DALLARDA SPORTİF FAALİYETLERDE BULUNUYOR'

Burada konuşan Vali Yardımcısı Gözen, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül İstanbul'a geldikten sonra kalp damar hastalıklarının birinci sebebi olarak gösterilen aktivitesizliğin, durağanlığın ve stabil bir hayatın ortaya koyduğu bir sonuç olarak da ortaya koyuyor. Bu nedenle koruyucu sağlık açısından çocuklarımızın daha erken yaşlarda spora yönelmeleri, sporu sağlıklı bir yaşamın merkezi olarak görmeleri için 'Spor Şehri İstanbul' diye bir proje yürütmekte. Bütün okullarımızda spor kulüpleri açıldı, tescil edildi. Birçok öğrencimiz, yaklaşık 800 bine, bir milyona yakın öğrencimiz çeşitli dallarda sportif faaliyetlerde bulunmakta. Yani her talebe, bir spor dalıyla ilgilenmiş olacak. Çocuklukta kazanılan bu alışkanlık, hayatının ileriki aşamalarında da artarak devam edecek, belki içlerinden birçok profesyonel spor dallarında başarılı olan insan da yetişmiş olacak. Bu, bu açıdan çok önemli" diye konuştu.

'KALP İÇİN NE YAPILACAĞI ORTADA'

Gözen, "Türk Kalp Vakfı'nın sloganı çok güzel gerçekten. 'Ben senin için 7/24 çalışıyorum, sen kalbin için ne yapıyorsun'. Kalp için ne yapılacağı zaten ortada. Bunun bilinçli bir yaklaşımla ortaya konması, toplumda farkındalığın artırılması gerekiyor. Yani hiç kimse kalbinde bir tekleme olmadan, düzenli çalışan kalbin kıymetini bilmiyor. Kalp biliyorsunuz aynı zamanda mutluluğun, huzurun ve tefekkürün de kaynağıdır. Eğer biz tefekkürü öne çıkardığımız zaman sağlığın ne kadar önemli olduğunu, insan yaşamına ne kadar etkili olduğunu, insan ne için yaratıldı, yaratılış gayesi nedir ve biz bunun için ne yapıyoruz diye sorduğumuz zaman kalbin de her an saat gibi çalışmasını takip etmemiz gerekiyor. Bu anlamda Türk Kalp Vakfı'nın yürüttüğü bu farkındalık çalışmalarının artarak devam etmesini biz yürekten temenni ediyoruz" dedi.

'İSTANBUL, BİR SENEDE 207 MİLYON MUAYENE YAPABİLEN BİR ŞEHİR'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Konuşmama başlarken dünyanın sağlık başkenti İstanbul dedim. Bu aslında bir iddia değil; bir senede 207 milyon muayene yapabilen bir şehirden bahsediyoruz. 2 milyon 800 bin ameliyat. Daha da güzel anlatmak gerekirse, iki saniyede bir ameliyat oluyor artık İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde başlayan, 2002'den itibaren bir sağlıkta dönüşüm projesiyle biz bu noktalara geldik. Şu anda özel hastanelerimiz, vakıf hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz ve kamu hastanelerimizle beraber İstanbul bu sağlık hizmetini sadece kendisine değil, tüm dünyaya sunmaya devam ediyor. Biz sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda koruyan, üreten, geliştiren bir sağlık modelini savunuyoruz. ve birinci basamağın, birinci maddesine koruyanı koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında hastalıklarımızın çoğu doğru beslenme, doğru yaşam tarzı ve erken teşhisle önlenebilir durumda" diye konuştu.

'KALP VE DAMAR HASTALIKLARI SESSİZ İLERLEYEN BİR HASTALIKLAR SINIFINDADIR'

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven ise, "Kalp ve damar hastalıklarından ölüm oranı dünyadaki en yüksek olan hastalıklar sınıfındadır. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre yüzde 42'ye varan bir oranda bu ölümler gerçekleşmektedir maalesef. Kalp ve damar hastalıkları sessiz ilerleyen hastalıklar sınıfındadır. Dolayısıyla yaşamımız boyunca belki uzunca bir süre bu hastalıkların nasıl tesir ettiğini hissetmemiş olabiliriz. Biz vakıf olarak bütün halkımıza, hastalanmadan evvel bir hekime gözükmelerini ve hekimlerin tavsiyesiyle yaşamlarında bazı değişiklikler yaparak hayatlarını daha kaliteli hale getirmelerini öngörüyoruz. Bu seneki sloganımız, 'Kalbin senin için 24 saat çalışıyor, sen onun için ne yapıyorsun?' Eğer bizler bu soruya kendi içimizde cevap verebilirsek, kalp sağlığı konusunda pek çok problemin halledileceğini kişisel olarak düşünüyorum. Son olarak biz Türk Kalp Vakfı olarak, geçmişi saygı ve minnetle, geleceği de inançla anarak yolumuza dün olduğu gibi bugün de yarın da ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MARTIYI HAYATA DÖNDÜREN FUTBOLCUYA 'İYİ KALPLİ OL' ÖDÜLÜ

Törende geleneksel ödüller de sahiplerini buldu. Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Aytekin, kalp sağlığı farkındalığına katkılarından dolayı 'Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Edip Kürklü Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

'Türk Kalp Vakfı İyi Kalpli Ol Ödülü' ise İstanbul Yurdum Spor kaptanı Gani Çatan'a verildi. Çatan, bir maç sırasında kalecinin uzaklaştırmak istediği topun çarpması sonucu yere düşen bir martıya kalp masajı yaparak onu hayata döndürmesiyle tanınmıştı.

Açılış töreninin ardından öğleden sonra düzenlenen halka açık konferansta, Prof. Dr. Vedat Aytekin 'Kalp Kapak Hastalıklarında Yeni Tedavi Yöntemleri', Prof. Dr. Alev Arat Özkan 'Kadınlarda Kalp Hastalığı Riskleri' ve Prof. Dr. Saide Aytekin ise 'Kalp Damar Hastalıklarında Risk Faktörleri' konularında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlikler ay sonuna kadar sürecek.