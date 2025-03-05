39. Ankara Müzik Festivali Başlıyor

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Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk çok sesli müzik hareketinin başladığı Ankara, müzikle dolu bir aya hazırlanıyor.

Festival, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerli ve yabancı kurumların katkıları, Sabancı Vakfı ile And Turizm, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin onur üyeliğiyle düzenleniyor.

4-30 Nisan'da klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde 250'ye yakın sanatçı ve topluluğun katılımıyla gerçekleşecek.

Festival, CSO Ada Ankara konser salonları, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Değişik fiyat kategorilerinin uygulanacağı festivalin biletleri, biletinial.com internet sitesinde satışa sunulacak.

3 dans gösterisi sunulacak

Festival açılışı Vakfın kurucularından Cenap And anısına düzenlenecek.

Şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası ile çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konser 4 Nisan Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılacak.

5 Nisan Cumartesi akşamı CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Hollandalı topluluk Ensemble Orochi, 7 Nisan akşamı TED Ata Sahne'de Akram Khan'ın Modern Dans Topluluğu, 11 Nisan akşamı ise İspanyol dansçı ve koreograf Aaron Vivancos'un "Woman by Aaron Vivancos" flamenko gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

Yurt içi ve yurt dışından müzisyenler katılacak

İngiltere'den gelen Charles Owen ve Katya Apekisheva piyano ikilisi Bilkent Konser Salonu'nda 15 Nisan'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Şef Tolga Atalay Ün'ün Orkestra Akademik Başkent'i yöneteceği keman sanatçısı Elvin Hoxa Ganiev'in solist olacağı konser, 16 Nisan'da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da yapılacak.

İtalyan caz saksafon sanatçısı Piero Odorici ve tromboncu Roberto Rossi'nin kurduğu topluluk Piero Odorici- Roberto Rossi Quintet konseri, CSO Ada Ankara Tarihi Salonda 19 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin kapanış konseri 30 Nisan akşamı Mehmet Başman anısına CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenecek.

Konserde, Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrasını şef Marius Stravisky'in yöneteceği konserin solisti piyanist Salih Can Gevrek olacak

Festivalin afişi Kayahan Kaya imzasını taşıyor ve beyaz Ankara kedisi festivalin maskotu olarak kullanılıyor.

"Türkiye'de ilk seslendirmelere tanıklık edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, yarım asrı geride bırakan vakfın, yıllardır değişik ülkelerden binlerce sanatçıyı festivale davet ederek müzikseverlere buluşturduğunu belirtti. Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan'da yapılacak 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali de öncekilerde olduğu gibi, farklı ülkelerden sanatçı ve topluluğun Türkiye'ye ilk kez gelmesini sağlayacak. Festivalin birbirinden değerli danışma kurulu üyelerinin önerileriyle kategorilerinin seçkin sanatçılarından oluşturulan programımızda dünyada ve Türkiye'de ilk seslendirmelere tanıklık edeceğiz. Atölye çalışmalarında festival sanatçıları ile eğitimlerde buluşma şansını yaşayacak konservatuvar öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi festivalimizi ücretsiz izleyebilecekler."

Vakfın, sanatseverlerin festivalde birden fazla etkinliğe katılabilmeleri için öz kaynaklarıyla katkıda bulunduğunu belirten Yüksel, konserlere başta İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Sivas gibi illerden gelen müzikseverlerin Ankara'nın ekonomik ve kültürel hayatına canlılık katacağını ifade etti.