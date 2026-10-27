55 yaşındaki Cengiz Yavuz, yaklaşık 40 yıllık resim deneyimini çocuklara aktarıyor - Son Dakika
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55 yaşındaki Cengiz Yavuz, yaklaşık 40 yıllık resim deneyimini çocuklara aktarıyor

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Çocuk yaşta resme ilgi duyan Cengiz Yavuz, maddi imkansızlıklar yüzünden eğitimini sürdüremese de resim tutkusundan vazgeçmedi. Yaklaşık 40 yıllık deneyimini dernekte çocuklara aktaran Yavuz, resim derslerinin yanı sıra sosyal etkinlikler düzenliyor.

İstanbul'da çocuk yaşlarda resme ilgi duymaya başlayan Cengiz Yavuz, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini sürdüremese de kendisini geliştirerek resim tutkusundan vazgeçmedi. Yavuz, yıllar içinde edindiği deneyimi çocuklarla paylaşırken, onların sanata ilgisini artırmak amacıyla resim derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de düzenliyor.

Çocuk yaşlarda çizgi romanlardan etkilenerek resim yapmaya başlayan 55 yaşındaki Yavuz, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini sürdüremese de resim tutkusundan vazgeçmedi ve yıllarca amatör çizimlerle kendisini geliştirdi.

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan Yavuz, yaklaşık 40 yıllık resim deneyimini aldığı eğitimlerle geliştirerek eserleriyle çeşitli resim sergilerinde yer aldı.

Resim deneyimini bir dernekte çocuklarla paylaşan Yavuz, onların sanata ilgisini artırmak amacıyla resim derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de düzenliyor.

Çocukların hem sanatsal becerilerini geliştirmelerine hem de keyifli vakit geçirmelerine katkı sunan Yavuz, yıllar içinde edindiği birikimi gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor.

Yavuz, sanat yolculuğunu ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Eğitimini sürdüremese de resim tutkusundan vazgeçmedi

1971 yılında İstanbul'da doğan Yavuz, ilkokulu Zeytinburnu'nda tamamladığını, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemediğini kaydetti.

Okulu bıraktıktan sonra küçük yaşlarda çalışmaya başlayarak hayata atıldığını belirten Yavuz, "Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştım. Resme ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Okulu bıraktıktan sonra biraz fazla zamanım oluyordu. Boş bir kağıt gördüğüm zaman karalamaya başlardım. İçimdeki resim sevgisini yıllarca bu şekilde ayakta tuttum." dedi.

Yaşadığı zorlukların resim alanında kendini geliştirmesini güçleştirdiğini anlatan Yavuz, buna rağmen resim yapma isteğinden hiç vazgeçmediğini ve kendi çabasıyla çizimlerini geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Yavuz, okulu bıraktıktan sonra yoğun şekilde okuduğu çizgi romanların da resme ilgisini artırdığını belirterek, "Çocukluk duygusuyla çizgi romanları okuduğumda kendimi hep o maceraların içindeymişim gibi hissederdim. Çocukluk hissiyatıyla, duygusuyla böyle düşünüyordum. Ondan sonra o şekilde daha fazla resim çizmeye başladım. Resme başladım ama çiziyorum, istediğim gibi olmuyor bir türlü. O dönemler hep o istek ve yetersizlikler arasında kaldım. Sonra resimlerden kopya çekmeye başladım ve öz güvenim arttı. Küçük yaşlarda o şekilde çizmeye devam ettim." diye konuştu.

Tekstil sektöründe çalıştığı iş yerinde modelist olarak görev yapan bir arkadaşının çizimlerini beğendiğini ve kendisini yağlı boya resme yönlendirdiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Aslında tekstilde çalışırken de profesyonel resim yapma duygum vardı. O dönemlerde modelist arkadaşımıza model çizer, verirdim. O da çizgilerimi çok beğeniyordu. Bana, 'Siz niçin yağlı boya yapmıyorsunuz?' diyordu. Ben de 'Yağlı boya yapmayı bilmiyorum.' dedim. Sadece kendim karalayıp ona modeller veriyordum. 'Ben size öğretirim.' dedi. 'Tamam.' dedim ve o şekilde yağlı boyaya başladım."

Yavuz, yaklaşık 45 yaşındayken Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim almaya başladığını ve bu süreçte resim alanında kendini daha da geliştirdiğini söyledi.

Eşinin, çocuklarının ve çevresindekilerin kendisini desteklediğini belirten Yavuz, bu durumun kendisini daha da motive ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 40 yıllık resim deneyimini daha profesyonel şekilde sürdürdüğünü anlatan Yavuz, eserlerinin önce Çemberlitaş Basın Müzesi'nde, ardından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergilerde yer aldığını belirtti.

Çocuklara resim dersi vererek tutkusunu geleceğe taşıyor

Zamanla çevresindeki çocuklara da resim eğitimi vermeye başladığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Aslında çocuklara resim dersi vermem çok spontane gelişti. Çocuklar derneğe geldiklerinde resim ödevleriyle ilgili benden yardım istiyorlardı. Mesela 23 Nisan resimleri gibi çalışmalar için benden yardım istiyorlardı. Bu şekilde başladı. Sonradan çocuklara, 'Size resim kursu vereyim burada, ilgilenirseniz.' dedim. Çocuklar da çok memnun oldular. Zaten resim yapmayı çok seviyorlardı ve yağlı boya resim kursu oluşturdum. Derneğe düzenli gelen öğrencilerimden biri kendisini çok geliştirdi ve iki tablosu sergilenmeye layık görüldü."

Yavuz, resim sevgisini çocuklara aktarabildiği için mutlu olduğunu ve kurs çalışmalarını artırarak sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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