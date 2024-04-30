6 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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6 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

30.04.2024 10:05
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(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, yağışların, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde de toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca Güneydoğu kesimlerde hava sıcaklığının 3-5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu ( Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ( Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ, VATANDAŞLARI UYARDI

MGM, yağışların, belirtilen yerlerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

6 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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